CNN: минимум 19 человек погибли в результате урагана «Иэн» во Флориде
Не менее 19 человек погибли из-за обрушившегося на штат Флорида урагана «Иэн», об этом сообщает CNN.
В среду, 28 сентября, ураган потерял силу до уровня тропического шторма, однако после пересечения полуострова Флорида он усилился до шторма категории 1. Скорость ветра достигала почти 136 км/ч после достижения открытых вод.
По словам президента США Джо Байдена, ураган «Иэн» может стать крупнейшим стихийным бедствием и самым смертоносным ураганом в истории Флориды. «Точное число погибших еще неизвестно, но, согласно предварительным данным, число жертв может быть значительным», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома.
По данным портала PowerOutage.us, более 2,2 млн клиентов сейчас остаются без электричества. Сильнее всего от последствий стихии пострадали юго-западные округа Харди, Шарлотта, Ли и Хайлендс. Сейчас примерно 24 000 сотрудников коммунальных служб работают над восстановлением электроснабжения.
Ураган сформировался в Карибском море примерно в 625 км к юго-востоку от Ямайки 24 сентября. Тогда же Байден ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде. Ураган также обрушился на Кубу, это произошло в начале недели, 26 сентября. Тогда система подачи электроэнергии была полностью отключена, сообщало издание CiberCuba.
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