CNN: минимум 19 человек погибли в результате урагана «Иэн» во Флориде

Ураган сформировался в Карибском море примерно в 625 км к юго-востоку от Ямайки 24 сентября. Тогда же Байден ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде. Ураган также обрушился на Кубу, это произошло в начале недели, 26 сентября. Тогда система подачи электроэнергии была полностью отключена, сообщало издание CiberCuba.