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CNN: минимум 19 человек погибли в результате урагана «Иэн» во Флориде

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Не менее 19 человек погибли из-за обрушившегося на штат Флорида урагана «Иэн», об этом сообщает CNN. 

В среду, 28 сентября, ураган потерял силу до уровня тропического шторма, однако после пересечения полуострова Флорида он усилился до шторма категории 1. Скорость ветра достигала почти 136 км/ч  после достижения открытых вод.

По словам президента США Джо Байдена, ураган «Иэн» может стать крупнейшим стихийным бедствием и самым смертоносным ураганом в истории Флориды. «Точное число погибших еще неизвестно, но, согласно предварительным данным, число жертв может быть значительным», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте Белого дома. 

По данным портала PowerOutage.us, более 2,2 млн клиентов сейчас остаются без электричества. Сильнее всего от последствий стихии пострадали юго-западные округа Харди, Шарлотта, Ли и Хайлендс. Сейчас примерно 24 000 сотрудников коммунальных служб работают над восстановлением электроснабжения. 

Ураган сформировался в Карибском море примерно в 625 км к юго-востоку от Ямайки 24 сентября. Тогда же Байден ввел режим чрезвычайной ситуации во Флориде. Ураган также обрушился на Кубу, это произошло в начале недели, 26 сентября. Тогда система подачи электроэнергии была полностью отключена, сообщало издание CiberCuba.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных