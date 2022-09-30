Ростуризм призвал туроператоров вернуть деньги за путевки мобилизованным
Ростуризм направил письмо туроператорам и отельерам с просьбой вернуть средства за туры и брони в отелях мобилизованным гражданам в приоритетном порядке. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале.
«Попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за такие туры и брони в отелях — по возможности, без удержания фактически понесенных расходов», — написала Догузова.
Она отметила, что с пониманием относится к трудностям, с которыми бизнес столкнулся в текущей ситуации. В то же время Догузова призвала компании найти решения с «максимальным учетом интересов» мобилизованных граждан.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Он отметил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего мобилизовать планируется 300 000 россиян.
После этого ряд авиакомпаний, а также РЖД сообщили, что готовы вернуть мобилизованным деньги за ранее приобретенные билеты. В РЖД уточнили, что россияне, призванные на военную службу, получат средства даже по «невозвратному» тарифу. Также деньги за билеты вернут авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 и др.
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