Ростуризм призвал туроператоров вернуть деньги за путевки мобилизованным

После этого ряд авиакомпаний, а также РЖД сообщили, что готовы вернуть мобилизованным деньги за ранее приобретенные билеты. В РЖД уточнили, что россияне, призванные на военную службу, получат средства даже по «невозвратному» тарифу. Также деньги за билеты вернут авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 и др.