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Общество

Ростуризм призвал туроператоров вернуть деньги за путевки мобилизованным

Ведомости

Ростуризм направил письмо туроператорам и отельерам с просьбой вернуть средства за туры и брони в отелях мобилизованным гражданам в приоритетном порядке. Об этом сообщила глава ведомства Зарина Догузова в своем Telegram-канале. 

«Попросила коллег в приоритетном порядке возвращать денежные средства за такие туры и брони в отелях — по возможности, без удержания фактически понесенных расходов», — написала Догузова. 

Она отметила, что с пониманием относится к трудностям, с которыми бизнес столкнулся в текущей ситуации. В то же время Догузова призвала компании найти решения с «максимальным учетом интересов» мобилизованных граждан. 

21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию в стране. Он отметил, что призыву подлежат граждане, которые состоят в запасе, и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Всего мобилизовать планируется 300 000 россиян. 

После этого ряд авиакомпаний, а также РЖД сообщили, что готовы вернуть мобилизованным деньги за ранее приобретенные билеты. В РЖД уточнили, что россияне, призванные на военную службу, получат средства даже по «невозвратному» тарифу. Также деньги за билеты вернут авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7 и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных