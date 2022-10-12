Умер депутат Госдумы Николай Петрунин
На 46-ом году жизни после тяжелой болезни умер депутат Государственной думы Николай Петрунин, сообщили в пресс-службе Госдумы.
«Николай Юрьевич был профессиональным и ответственным человеком, пользовался авторитетом у коллег, ему доверяли избиратели. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Николая Юрьевича. Светлая память», — выразил соболезнования родным Петрунина председатель Госдумы Вячеслав Володин.
С 2016 г. Перунин представлял в Госдуме Тульскую область, был первым заместителем председателя комитета по энергетике. Выступал от фракции «Единая Россия».
До избрания в Госдуму с 1993 по 2015 г. Петрунин возглавлял разные коммерческие компании («Алеант», «Стекло-Газ-Холдинг», «ПромГазСервис»).
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