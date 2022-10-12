Газета
Общество

В Госдуме предложили закрепить в законе понятие «травля»

Ведомости

Депутаты Государственной думы от таких фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ и ЛДПР предложили закрепить понятие «травля» на законодательном уровне, сообщает ТАСС.

О том, что депутаты разрабатывают законопроект, задачей которого станет борьба с травлей в общеобразовательных учреждениях, агентству рассказала соавтор документа, первый заместитель главы думского комитета по просвещению Яна Лантратова.

Лантратова пояснила, что понятие «травля» в законопроекте будет охватывать «все варианты психологического или физического агрессивного поведения в отношении обучающегося». Она считает, что профилактика травли должна стать «частью системы воспитания детей».

Вице-спикер Госдумы от «Единой России», а также автор данной инициативы, Анна Кузнецова считает, что профилактика агрессии и конфликтных ситуаций — это обязательное условия для успешной реализации воспитательных программ.

В апреле заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в 400 школах города появятся службы примирения, которые помогут решить недопонимания между учениками, учителями и родителями.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных