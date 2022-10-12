В Госдуме предложили закрепить в законе понятие «травля»
Депутаты Государственной думы от таких фракций «Единая Россия», «Справедливая Россия — За правду», КПРФ и ЛДПР предложили закрепить понятие «травля» на законодательном уровне, сообщает ТАСС.
О том, что депутаты разрабатывают законопроект, задачей которого станет борьба с травлей в общеобразовательных учреждениях, агентству рассказала соавтор документа, первый заместитель главы думского комитета по просвещению Яна Лантратова.
Лантратова пояснила, что понятие «травля» в законопроекте будет охватывать «все варианты психологического или физического агрессивного поведения в отношении обучающегося». Она считает, что профилактика травли должна стать «частью системы воспитания детей».
Вице-спикер Госдумы от «Единой России», а также автор данной инициативы, Анна Кузнецова считает, что профилактика агрессии и конфликтных ситуаций — это обязательное условия для успешной реализации воспитательных программ.
В апреле заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в 400 школах города появятся службы примирения, которые помогут решить недопонимания между учениками, учителями и родителями.
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