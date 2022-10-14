В пермских детсадах откроют круглосуточные группы для детей мобилизованных
Власти Перми приняли решение открыть круглосуточные и дежурные группы для детей мобилизованных и тех, кто работает на оборонных предприятиях по ненормированному графику, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Демкин.
«По поручению губернатора планируем открыть в муниципальных детских садах круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий», — написал Демкин.
Глава Перми уточнил, что круглосуточные группы будут открывать по мере запроса от родителей. Кроме этого, в городе запустят дежурные группы для детей сотрудников, которые работают ненормированно на оборонных предприятиях.
В Липецкой области для поддержки семей участников специальной военной операции планируют ввести медицинское обслуживание вне очереди, льготный проезд на городских и пригородных маршрутах, организуют бесплатное горячее питание для детей в школах, а также предоставят возможность бесплатно посещать культурные мероприятия.
Также в Курской области власти обеспечат бесплатным питанием студентов в колледжах и всех школьников из семей призванных в ходе частичной мобилизации, сообщил губернатор.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.