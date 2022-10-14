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Общество

В пермских детсадах откроют круглосуточные группы для детей мобилизованных

Ведомости

Власти Перми приняли решение открыть круглосуточные и дежурные группы для детей мобилизованных и тех, кто работает на оборонных предприятиях по ненормированному графику, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей Демкин.

«По поручению губернатора планируем открыть в муниципальных детских садах круглосуточные группы для детей мобилизованных и сотрудников оборонных предприятий», — написал Демкин.

Глава Перми уточнил, что круглосуточные группы будут открывать по мере запроса от родителей. Кроме этого, в городе запустят дежурные группы для детей сотрудников, которые работают ненормированно на оборонных предприятиях.

В Липецкой области для поддержки семей участников специальной военной операции планируют ввести медицинское обслуживание вне очереди, льготный проезд на городских и пригородных маршрутах, организуют бесплатное горячее питание для детей в школах, а также предоставят возможность бесплатно посещать культурные мероприятия. 

Также в Курской области власти обеспечат бесплатным питанием студентов в колледжах и всех школьников из семей призванных в ходе частичной мобилизации, сообщил губернатор.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных