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Нижегородский губернатор сообщил о гибели троих добровольцев в Белгороде

Ведомости

Три жителя Нижегородской области, которые заключили контракты с Минобороны добровольно, погибли в результате теракта на полигоне в Белгородской области, об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

«Среди погибших на полигоне в Белгородской области есть жители Нижегородской области. На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Окажем семьям всю необходимую помощь. Психологическое сопровождение родных уже организовано военным комиссаром», — сказано в сообщении. 

15 октября на полигоне в Белгородской области двое граждан СНГ открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами. Нападавшие были убиты. В результате произошедшего от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. В Минобороны квалифицировали произошедшее как теракт. В ведомстве сообщили, что обстоятельства случившегося выясняют военные следователи.

Ранее стало известно, что в ходе спецоперации на Украине погиб учитель физкультуры гимназии №631 Санкт-Петербурга Вадим Седов, пятеро мобилизованных жителей Челябинской области и четверо мобилизованных из Красноярского края.  

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации. В Минобороны РФ поясняли, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.

В день объявления частичной мобилизации Шойгу также рассказал о потерях российской армии с начала СВО. По его словам, с 24 февраля потери ВС РФ составили 5 937 человек, в то время как Украина, по данным министерства, потеряла 61 207 человек. Это третий раз, когда Россия раскрыла количество погибших с начала СВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных