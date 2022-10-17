Нижегородский губернатор сообщил о гибели троих добровольцев в Белгороде

В день объявления частичной мобилизации Шойгу также рассказал о потерях российской армии с начала СВО. По его словам, с 24 февраля потери ВС РФ составили 5 937 человек, в то время как Украина, по данным министерства, потеряла 61 207 человек. Это третий раз, когда Россия раскрыла количество погибших с начала СВО.