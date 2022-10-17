Нижегородский губернатор сообщил о гибели троих добровольцев в Белгороде
Три жителя Нижегородской области, которые заключили контракты с Минобороны добровольно, погибли в результате теракта на полигоне в Белгородской области, об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
«Среди погибших на полигоне в Белгородской области есть жители Нижегородской области. На службу они ушли добровольно, заключив контракты с Минобороны РФ. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Окажем семьям всю необходимую помощь. Психологическое сопровождение родных уже организовано военным комиссаром», — сказано в сообщении.
15 октября на полигоне в Белгородской области двое граждан СНГ открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу подразделения во время занятия по огневой подготовке с добровольцами. Нападавшие были убиты. В результате произошедшего от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения. В Минобороны квалифицировали произошедшее как теракт. В ведомстве сообщили, что обстоятельства случившегося выясняют военные следователи.
21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале в стране частичной мобилизации. В Минобороны РФ поясняли, что призыв затронет россиян, которые состоят в запасе, — прежде всего тех, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий боевой опыт. Всего планируется мобилизовать 300 000 человек. 4 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил о прибытии в войска более 200 000 мобилизованных.
В день объявления частичной мобилизации Шойгу также рассказал о потерях российской армии с начала СВО. По его словам, с 24 февраля потери ВС РФ составили 5 937 человек, в то время как Украина, по данным министерства, потеряла 61 207 человек. Это третий раз, когда Россия раскрыла количество погибших с начала СВО.
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