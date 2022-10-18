Прокуратура обжаловала приговор бывшему совладельцу ТЦ «Зимняя вишня»
Прокуратура подала апелляцию на приговор бывшему совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на Центральный районный суд Кемерово.
«Прокуратурой подано апелляционное представление на приговор суда в отношении Вишневского. В поданном представлении прокуратура выражает несогласие с вынесенным приговором», – сообщили в суде.
7 октября 2022 г. Вячеслава Вишневского приговорили к восьми годам колонии строгого режима, суд также назначил ему штраф в размере 21 млн руб. После вынесения приговора адвокат Вишневского заявил, что «велика вероятность», что обжаловать его защита не будет. По данным «РИА Новостей», гособвинитель просил для Вишневского 10 лет лишения свободы и штраф в размере 490 млн руб.
Следователи утверждают, что в 2013-2014 гг. бывший совладелец ТЦ «Зимняя вишня» дал 7 млн руб. начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой. За эти деньги он ожидал бездействия при реконструкции «Зимней вишни». В результате работы в торговом центре выполнялись с многочисленными нарушениями, в том числе в области пожарной безопасности.
Пожар в «Зимней вишне» в городе Кемерово произошел 25 марта 2018 г., в результате которого погибли 60 человек, 37 из них оказались дети, которые задохнулись от дыма в кинотеатре. По версии Следственного комитета, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже здания.
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