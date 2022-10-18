Прокуратура обжаловала приговор бывшему совладельцу ТЦ «Зимняя вишня»

7 октября 2022 г. Вячеслава Вишневского приговорили к восьми годам колонии строгого режима, суд также назначил ему штраф в размере 21 млн руб. После вынесения приговора адвокат Вишневского заявил, что «велика вероятность», что обжаловать его защита не будет. По данным «РИА Новостей», гособвинитель просил для Вишневского 10 лет лишения свободы и штраф в размере 490 млн руб.