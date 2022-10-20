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Общество

В Киеве предложили отключать холодильники в целях экономии энергии

Ведомости

В Киевской области жителей призвали максимально сократить потребление электроэнергии с 7:00 до 23:00, об этом сообщил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба. В своем Telegram-канале он опубликовал памятку для населения.

Среди приборов, которые рекомендуется отключить на целый день, названы электрообогреватель, электроплита, утюг, роутер, бойлер, телевизор, микроволновка, чайник, стиральная машина и даже холодильник. Представителей бизнеса Кулеба попросил в течение сегодняшнего дня не использовать уличное освещение, внутреннее освещение помещений, подсветку прилавков и стендов, телевизоры, крупногабаритные и строительные приборы. 

Накануне, 19 октября, национальный оператор «Укрэнерго» предупредил жителей Украины о поочередных отключениях электричества, которые будут проходить сегодня из-за дефицита мощностей. Ведомство также попросило украинцев зарядить телефоны, подготовить фонарики и батарейки к ним, запас воды и теплые одеяла.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Правительство Украины призвало людей ограничить потребление энергии. «У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», – заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Ранее по теме: Украина с начала СВО потеряла 21% энергомощностей

Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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