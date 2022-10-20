В Киеве предложили отключать холодильники в целях экономии энергии

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Правительство Украины призвало людей ограничить потребление энергии. «У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», – заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.