В Киеве предложили отключать холодильники в целях экономии энергии
В Киевской области жителей призвали максимально сократить потребление электроэнергии с 7:00 до 23:00, об этом сообщил глава Киевской областной госадминистрации Алексей Кулеба. В своем Telegram-канале он опубликовал памятку для населения.
Среди приборов, которые рекомендуется отключить на целый день, названы электрообогреватель, электроплита, утюг, роутер, бойлер, телевизор, микроволновка, чайник, стиральная машина и даже холодильник. Представителей бизнеса Кулеба попросил в течение сегодняшнего дня не использовать уличное освещение, внутреннее освещение помещений, подсветку прилавков и стендов, телевизоры, крупногабаритные и строительные приборы.
Накануне, 19 октября, национальный оператор «Укрэнерго» предупредил жителей Украины о поочередных отключениях электричества, которые будут проходить сегодня из-за дефицита мощностей. Ведомство также попросило украинцев зарядить телефоны, подготовить фонарики и батарейки к ним, запас воды и теплые одеяла.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 10 октября на Украине разрушено 30% электростанций. Это, по его словам, «привело к массовым отключениям электроэнергии по всей стране». Правительство Украины призвало людей ограничить потребление энергии. «У нас критическая ситуация по всей стране. Один регион зависит от другого. Надо готовиться по всей стране к тому, что могут быть отключения как электроэнергии, так и водоснабжения и теплоснабжения», – заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
Удары по объектам критической инфраструктуры Украины начались утром 10 октября. В тот же день президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности сообщил о том, что удары по Украине были нанесены по плану Генштаба РФ и предложению Минобороны. Целями ракет были объекты энергетики, военного управления и связи Украины, уточнил Путин.
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