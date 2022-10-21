ФОМ: доля россиян с тревожным настроением снизилась до 56%
56% россиян отметили, что в течение этой недели среди их окружения преобладало тревожное настроение, следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Опрос был проведен с 14 по 16 октября среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах России в 53 регионах.
Этот показатель последовательно снижается в течение последнего месяца после резкого роста в два раза, с 35% до 69%, после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября. Максимума уровень тревожности достиг с 30 сентября по 2 октября, тогда доля людей с таким настроением составила 70%. На прошлой неделе этот показатель снизился до 67%. Доля респондентов, в окружении которых преобладает спокойное настроение, за последнюю неделю увеличилась с 28% до 38%.
Согласно данным опроса ФОМ, наиболее популярной темой является спецоперация России, интерес к ней за прошедшую неделю вырос с 33% до 45%. При этом военные действия в целом привлекали внимание чаще всего — на это указали 34% опрошенных. Ответные удары по Украине и обстрелы российских территорий интересовали только 9% и 2% соответственно. Интерес к новостям о частичной мобилизации за прошедшую неделю снизился с 19% до 14%.
14 октября президент России Владимир Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
19 октября в ходе совещания с членами Совета безопасности Путин заявил о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Российский лидер указал на регулярные обстрелы с украинской стороны, попытки терактов на территории России киевских властей, а также на нежелание Украины возобновлять переговорный процесс. Также режим повышенной готовности был введен в ЦФО и ЮФО. Информация об интересе аудитории к этим новостям в еженедельный опрос ФОМ не попала.
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