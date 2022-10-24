Путин присвоил звание Героя России командиру с позывным «Струна»
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России морскому пехотинцу с позывным «Струна», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да, было присвоено [звание Героя России]», — сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить информацию о том, что президент подписал соответствующий указ (цитата по ТАСС).
Морпех с позывным «Струна» стал известен во время боев за Мариуполь. Его имя и фамилия неизвестны. Он заходил в город в составе 810-й бригады морской пехоты в составе российских воск. Боец стал героем многочисленных репортажей военных корреспондентов, они отметили его опознавательный знак — красный рюкзак.
В июне стало известно, что «Струна» получил ранение, подорвавшись на мине. Он потерял ногу и сейчас проходит реабилитацию.
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