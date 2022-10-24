Путин присвоил звание Героя России командиру с позывным «Струна»

Морпех с позывным «Струна» стал известен во время боев за Мариуполь. Его имя и фамилия неизвестны. Он заходил в город в составе 810-й бригады морской пехоты в составе российских воск. Боец стал героем многочисленных репортажей военных корреспондентов, они отметили его опознавательный знак — красный рюкзак.