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Путин присвоил звание Героя России командиру с позывным «Струна»

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Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России морскому пехотинцу с позывным «Струна», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, было присвоено [звание Героя России]», — сказал Песков, отвечая на просьбу подтвердить информацию о том, что президент подписал соответствующий указ (цитата по ТАСС).

Морпех с позывным «Струна» стал известен во время боев за Мариуполь. Его имя и фамилия неизвестны. Он заходил в город в составе 810-й бригады морской пехоты в составе российских воск. Боец стал героем многочисленных репортажей военных корреспондентов, они отметили его опознавательный знак — красный рюкзак.

В июне стало известно, что «Струна» получил ранение, подорвавшись на мине. Он потерял ногу и сейчас проходит реабилитацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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