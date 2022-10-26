В Минобороны опровергли разговор с Останиной об отсрочке для отцов детей-инвалидов

В видео и тексте к нему, которые опубликовала депутат, она говорит, что утром общалась по поводу изменений в директиву с Панковым. Однако позже в текст были внесены изменения: оказалось, что Останина утром общалась с главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Несмотря на ошибку, указанные изменения в директиву Генштаба все-таки были приняты, об этом Останиной сообщил Картаполов. «Панков проинформировал его [Картаполова], что изменения по детям-инвалидам и беременным женщинам с 2 детьми приняты», — сказано в исправленном варианте сообщения.