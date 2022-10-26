В Минобороны опровергли разговор с Останиной об отсрочке для отцов детей-инвалидов
Заместитель министра обороны РФ Николай Панков опроверг информацию о том, что он обсуждал вопросы об отсрочке от частичной мобилизации для отцов двоих детей, если у них есть жена на 22 неделе беременности, а также для отцов, воспитывающих детей-инвалидов, с главой комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Ниной Останиной, передает «Интерфакс».
«Никакого разговора с депутатом Государственной думы от фракции КПРФ Ниной Останиной ни сегодня, ни вчера не было», — сказал он.
Ранее сегодня Останина в своем Telegram-канале сообщила, что в директиву Генштаба были внесены две поправки, которые освобождают от призыва на воинскую службу в рамках частичной мобилизации отцов детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье и отцов двоих детей, если его жена находится на 22 неделе беременности.
В видео и тексте к нему, которые опубликовала депутат, она говорит, что утром общалась по поводу изменений в директиву с Панковым. Однако позже в текст были внесены изменения: оказалось, что Останина утром общалась с главой комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. Несмотря на ошибку, указанные изменения в директиву Генштаба все-таки были приняты, об этом Останиной сообщил Картаполов. «Панков проинформировал его [Картаполова], что изменения по детям-инвалидам и беременным женщинам с 2 детьми приняты», — сказано в исправленном варианте сообщения.
На прошлой неделе Останина также сообщила, что отцы одного ребенка также могут быть освобождены от частичной мобилизации, если их жены беременны двойней уже более 22 недель. «Если будет справка [о двойне] от наблюдающего врача-гинеколога, понятно, что это семья, где трое детей уже. Таких семей немного», — сказала она по итогам встречи с замминистра обороны РФ Николаем Панковым. Останина попросила в таких исключительных случаях обращаться в Госдуму.
Частичная мобилизация началась в России 21 сентября. В этот день президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. 14 октября президент анонсировал завершение частичной мобилизации в России в течение двух недель, отметив, что в войска поступило уже порядка 222 000 мобилизованных из планируемых 300 000. 17 октября о завершении мобилизационных мероприятий в Москве и Подмосковье отчитались столичный мэр Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
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