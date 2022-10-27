Захарова обвинила Собчак в лицемерии из-за гражданства Израиля

По информации ТАСС, в ночь на среду Собчак уехала в Литву через Белоруссию. Сообщалось, что она запутала следователей купленными авиабилетами и в Дубай, и в Турцию. Сегодня в департаменте госбезопасности Литвы подтвердили нахождение Собчак в стране. По словам директора департамента Дарюса Яунишкиса, она пересекла границу по израильскому паспорту.