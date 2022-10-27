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Захарова обвинила Собчак в лицемерии из-за гражданства Израиля

Ведомости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала журналистку Ксению Собчак «разоблачителькой» и обвинила ее в лицемерии. Таким образом Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак в своем Telegram-канале.

«Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна. Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы (Департамент госбезопасности. — "Ведомости") за нее ответило — гражданство Израиля», — написала Захарова.

Накануне, 26 октября, в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски. Изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться.

Источники ТАСС и RT сообщают, что она проходит подозреваемой по уголовному делу, в рамках которого ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) накануне были арестованы до 24 декабря. Они обвиняются в вымогательстве 11 млн руб. у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

По информации ТАСС, в ночь на среду Собчак уехала в Литву через Белоруссию. Сообщалось, что она запутала следователей купленными авиабилетами и в Дубай, и в Турцию. Сегодня в департаменте госбезопасности Литвы подтвердили нахождение Собчак в стране. По словам директора департамента Дарюса Яунишкиса, она пересекла границу по израильскому паспорту.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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