Захарова обвинила Собчак в лицемерии из-за гражданства Израиля
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала журналистку Ксению Собчак «разоблачителькой» и обвинила ее в лицемерии. Таким образом Захарова прокомментировала ситуацию вокруг Собчак в своем Telegram-канале.
«Честно говоря, даже представить не могла, что разоблачителька и борциня с лицемерием настолько лицемерна. Полгода высмеивала тех, кто задавал простой вопрос: есть ли паспорт или вид на жительство другой страны? И вот ДГБ Литвы (Департамент госбезопасности. — "Ведомости") за нее ответило — гражданство Израиля», — написала Захарова.
Накануне, 26 октября, в загородном доме Собчак в Подмосковье прошли обыски. Изначально сообщалось, что у самой Собчак процессуального статуса нет, однако позже стало известно, что у оперативников было на руках постановление о ее задержании, но ей удалось скрыться.
Источники ТАСС и RT сообщают, что она проходит подозреваемой по уголовному делу, в рамках которого ее коммерческий директор Кирилл Суханов и бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский (Кузьмин) накануне были арестованы до 24 декабря. Они обвиняются в вымогательстве 11 млн руб. у главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.
По информации ТАСС, в ночь на среду Собчак уехала в Литву через Белоруссию. Сообщалось, что она запутала следователей купленными авиабилетами и в Дубай, и в Турцию. Сегодня в департаменте госбезопасности Литвы подтвердили нахождение Собчак в стране. По словам директора департамента Дарюса Яунишкиса, она пересекла границу по израильскому паспорту.
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