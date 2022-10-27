В России впервые прекратили дело о распространении фейков про ВС РФ
В Нижегородской области прекратили уголовное преследование гражданина по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Как рассказал его адвокат Евгений Губин ТАСС, это первое подобное решение в России.
«Да, [прекращено]. Мой подзащитный подозревался в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации», – рассказал он.
В ходе следствия была проведена лингвистическая экспертиза, которая доказала, что в действиях его подзащитного не было состава указанного преступления, добавил адвокат.
Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась после начала специальной военной операции на Украине — 4 марта. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет.
Дело московского муниципального депутата Алексея Горинова стало первым, по которому был вынесен приговор. Его Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии. Ранее «Коммерсантъ», со ссылкой на данные «ОВД-инфо» (внесен в реестр иноагентов) сообщил, что фигурантами по этой статье проходят уже 87 россиян.
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