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Общество

В России впервые прекратили дело о распространении фейков про ВС РФ

Ведомости

В Нижегородской области прекратили уголовное преследование гражданина по ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Как рассказал его адвокат Евгений Губин ТАСС, это первое подобное решение в России.

«Да, [прекращено]. Мой подзащитный подозревался в распространении заведомо ложной информации о действиях Вооруженных сил Российской Федерации», – рассказал он.

В ходе следствия была проведена лингвистическая экспертиза, которая доказала, что в действиях его подзащитного не было состава указанного преступления, добавил адвокат.

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Статья за распространение фейков о действиях ВС РФ появилась после начала специальной военной операции на Украине — 4 марта. Штрафы могут достигать полутора миллионов рублей. В случае если фейки повлекли тяжкие последствия, может грозить лишение свободы до пятнадцати лет.

Дело московского муниципального депутата Алексея Горинова стало первым, по которому был вынесен приговор. Его Мещанский районный суд Москвы приговорил к семи годам колонии. Ранее «Коммерсантъ», со ссылкой на данные «ОВД-инфо» (внесен в реестр иноагентов) сообщил, что фигурантами по этой статье проходят уже 87 россиян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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