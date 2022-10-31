Hindu: число погибших при обрушении моста в Индии выросло до 141
Число погибших при обрушении вантового моста в индийском штате Гуджарат составило 141 человек, об этом сообщила газета The Hindu со ссылкой на представителя местного правительства.
Ранее Reuters сообщал о 132 погибших. Представитель местного правительства уточнил, что число жертв может увеличиться.
Построенный более 140 лет назад мост через реку Мачху рядом с городом Морби был закрыт в течение шести месяцев для реконструкции, его открыли 26 октября. По информации The Hindu, мост открылся для посещения без необходимых для эксплуатации документов.
По данным Reuters, в момент обрушения подвесного моста на нем находились более 400 человек, в том числе дети. После падения моста более 350 человек оказались в воде.
В отношении частной строительной компании, которая занималась реконструкцией моста, возбудили уголовное дело, об этом сообщил министр внутренних дел Гуджарата Харш Сангхави, передает ТАСС.
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