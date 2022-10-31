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Hindu: число погибших при обрушении моста в Индии выросло до 141

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Число погибших при обрушении вантового моста в индийском штате Гуджарат составило 141 человек, об этом сообщила газета The Hindu со ссылкой на представителя местного правительства. 

Ранее Reuters сообщал о 132 погибших. Представитель местного правительства уточнил, что число жертв может увеличиться. 

Построенный более 140 лет назад мост через реку Мачху рядом с городом Морби был закрыт в течение шести месяцев для реконструкции, его открыли 26 октября. По информации The Hindu, мост открылся для посещения без необходимых для эксплуатации документов. 

По данным Reuters, в момент обрушения подвесного моста на нем находились более 400 человек, в том числе дети. После падения моста более 350 человек оказались в воде. 

В отношении частной строительной компании, которая занималась реконструкцией моста, возбудили уголовное дело, об этом сообщил министр внутренних дел Гуджарата Харш Сангхави, передает ТАСС. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных