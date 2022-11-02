Газета
Общество

ВЦИОМ: россияне в 3,5 раза чаще стали сомневаться в гороскопах

Ведомости

Каждый четвертый россиянин (25%) сомневается в гороскопах, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Уточняется, что их доля с 2015 г. увеличилась в 3,5 раза, тогда в гороскопы не до конца верили только 7% россиян.

При этом совсем не верят в гороскопы почти две трети россиян (60%), а доверяют звездным предсказаниям — 15%. Число таких людей за семь лет сократилось в два раза, с 31%. Наиболее восприимчивыми к предсказаниям звезд являются представители молодого поколения (27% vs. 13% среди россиян старшего возраста), женщины (21% vs. 8% среди мужчин), граждане, довольные своими доходами (21%), жители села (20%) и городов-миллионников (19%).

При этом россияне в вопросах предсказания судьбы почти в два раза чаще доверяют отдельным людям, а не астрологическим гороскопам (28% против 15%). За семь лет доля респондентов, которые верят в умение предвидеть будущее у отдельных людей, также снизилась, в 2015 г. в этом был убежден каждый второй россиянин (55%). Уточняется, что снижение в обоих случаях происходит не за счет увеличения числа скептиков, а за счет роста доли сомневающихся.

Аналитики ВЦИОМ утверждают, что если человек верит во что-то одно мистическое, то с наибольшей вероятностью он верит и в другое. В частности, среди тех, кто верит в возможность предсказывать судьбу, в гороскопы верят 36%, в возможность общаться с душами умерших — 30% и в колдовство — 59%. При этом доля тех, кто верит во все сразу, составляет всего 4%.

Каждый четвертый россиянин (25%) верит в возможность наводить порчу, в 2015 г. их доля была в два раза выше — 48%. Сегодня в колдовство и порчу не верят 51%, сомневаются в них — 24%. Что касается спиритизма, то в его существование не верят 60% опрошенных (в 2015 г. — 76%), сомневаются в возможности общаться с душами умерших — 28%, верят в это — 12%. В основном в эти мистические явления верят женщины (31% верящих в колдовство и 15% — в спиритизм), такое же соотношение сохраняется и среди жителей небольших населенных пунктов с численностью до 100 000 человек.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных