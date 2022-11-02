ВЦИОМ: россияне в 3,5 раза чаще стали сомневаться в гороскопах

Каждый четвертый россиянин (25%) верит в возможность наводить порчу, в 2015 г. их доля была в два раза выше — 48%. Сегодня в колдовство и порчу не верят 51%, сомневаются в них — 24%. Что касается спиритизма, то в его существование не верят 60% опрошенных (в 2015 г. — 76%), сомневаются в возможности общаться с душами умерших — 28%, верят в это — 12%. В основном в эти мистические явления верят женщины (31% верящих в колдовство и 15% — в спиритизм), такое же соотношение сохраняется и среди жителей небольших населенных пунктов с численностью до 100 000 человек.