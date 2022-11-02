ВЦИОМ: россияне в 3,5 раза чаще стали сомневаться в гороскопах
Каждый четвертый россиянин (25%) сомневается в гороскопах, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Уточняется, что их доля с 2015 г. увеличилась в 3,5 раза, тогда в гороскопы не до конца верили только 7% россиян.
При этом совсем не верят в гороскопы почти две трети россиян (60%), а доверяют звездным предсказаниям — 15%. Число таких людей за семь лет сократилось в два раза, с 31%. Наиболее восприимчивыми к предсказаниям звезд являются представители молодого поколения (27% vs. 13% среди россиян старшего возраста), женщины (21% vs. 8% среди мужчин), граждане, довольные своими доходами (21%), жители села (20%) и городов-миллионников (19%).
При этом россияне в вопросах предсказания судьбы почти в два раза чаще доверяют отдельным людям, а не астрологическим гороскопам (28% против 15%). За семь лет доля респондентов, которые верят в умение предвидеть будущее у отдельных людей, также снизилась, в 2015 г. в этом был убежден каждый второй россиянин (55%). Уточняется, что снижение в обоих случаях происходит не за счет увеличения числа скептиков, а за счет роста доли сомневающихся.
Аналитики ВЦИОМ утверждают, что если человек верит во что-то одно мистическое, то с наибольшей вероятностью он верит и в другое. В частности, среди тех, кто верит в возможность предсказывать судьбу, в гороскопы верят 36%, в возможность общаться с душами умерших — 30% и в колдовство — 59%. При этом доля тех, кто верит во все сразу, составляет всего 4%.
Каждый четвертый россиянин (25%) верит в возможность наводить порчу, в 2015 г. их доля была в два раза выше — 48%. Сегодня в колдовство и порчу не верят 51%, сомневаются в них — 24%. Что касается спиритизма, то в его существование не верят 60% опрошенных (в 2015 г. — 76%), сомневаются в возможности общаться с душами умерших — 28%, верят в это — 12%. В основном в эти мистические явления верят женщины (31% верящих в колдовство и 15% — в спиритизм), такое же соотношение сохраняется и среди жителей небольших населенных пунктов с численностью до 100 000 человек.
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