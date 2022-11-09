Умер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров

В объединении рассказали, что в 1975 г. Захаров в составе хора победил на первом Всероссийском конкурсе государственных русских народных хоров. Мировая слава пришла к нему в 1984 г. — после еще одной победы коллектива на аналогичном конкурсе. В пресс-службе подчеркнули, что Кубанский казачий хор выступал по всему миру и в разных странах публика всегда отмечала талант Захарова.