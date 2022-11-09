Умер заслуженный артист РСФСР Валентин Захаров
Скончался заслуженный артист РСФСР, танцор Кубанского казачьего хора Валентин Захаров. Об этом пресс-служба хора сообщила 8 ноября.
«Без малого сорок лет Валентин Захаров блистал артистическим талантом в танцевальных номерах Кубанского казачьего хора», — говорится в публикации.
Причина смерти не уточняется, дата прощания с артистом пока что также неизвестна.
В объединении рассказали, что в 1975 г. Захаров в составе хора победил на первом Всероссийском конкурсе государственных русских народных хоров. Мировая слава пришла к нему в 1984 г. — после еще одной победы коллектива на аналогичном конкурсе. В пресс-службе подчеркнули, что Кубанский казачий хор выступал по всему миру и в разных странах публика всегда отмечала талант Захарова.
Помимо участия в коллективе, заслуженный артист РСФСР также работал преподавателем и заведовал отделом народного танца в школе-интернате для одаренных детей им. В.Г. Захарченко. Позже он стал репетитором и балетмейстером хора. Отмечается, что Захарова часто приглашали в жюри на различные мероприятия.
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