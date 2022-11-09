Умер первый директор ФСКН Виктор Черкесов

Черкесов работал директором ФСКН с 2003 по 2008 гг., стал первым, кто занял эту должность (ФСКН была создана в марте 2003 г., упразднена в 2016 г.). С 2008 по 2010 гг. он руководил Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка, в 2015 г. ведомство было упразднено). С 2011 по 2016 гг. был депутатом Госдумы шестого созыва от КПРФ.