Умер первый директор ФСКН Виктор Черкесов
В возрасте 72 лет из жизни ушел бывший директор Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) Виктор Черкесов. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
«Трагическое известие: сегодня ночью на 73-м году жизни скончался генерал-полковник Виктор Черкесов, бывший руководитель службы наркоконтроля и полпред президента в СЗФО», — написал Хинштейн.
Он отметил положительные личные качества экс-директора ФСКН и назвал его «настоящим государственником». Хинштейн также сообщил, что уже принес жене Черкесова свои соболезнования.
Депутат Госдумы не назвал причину смерти Черкесова. По данным «Росбалта» (признан СМИ-иноагентом), бывший руководитель ФСКН умер в Санкт-Петербурге после тяжелой болезни.
Виктор Черкесов родился в 1950 г. в Ленинграде. С 1975 г. он работал в КГБ, позже стал заместителем на тот момента директора ФСБ Владимира Путина. В 2000 г. стал полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
Черкесов работал директором ФСКН с 2003 по 2008 гг., стал первым, кто занял эту должность (ФСКН была создана в марте 2003 г., упразднена в 2016 г.). С 2008 по 2010 гг. он руководил Федеральным агентством по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка, в 2015 г. ведомство было упразднено). С 2011 по 2016 гг. был депутатом Госдумы шестого созыва от КПРФ.
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