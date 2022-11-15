РБК сообщил о проверке московских аптек из-за завышения цен на препараты от диабета

По данным аналитического агентства Headway Company, занимающегося мониторингом госзакупок в фармацевтическом секторе, объем бюджетного сегмента «Оземпика» с начала года вырос до 594,2 млн руб. против 85,6 млн руб. за весь прошлый год. Розничные продажи «Оземпика» увеличились на 208,8% год к году — до 1,9 млрд руб. Второе место в том же рейтинге (1,8 млрд руб., +176,5%) занял препарат «Саксенда» (лираглутид), который имеет схожий с семаглутидом механизм действия, но используется для снижения веса. Как отметили эксперты и врачи-эндокринологи, ажиотаж вокруг «Оземпика» мог возникнуть из-за аналогичных свойств с «Саксендой» — снижения веса при применении, а также с более низкой ценой. О том, что «Оземпик» могут использовать для снижения веса, говорит и история поисковых запросов «Яндекса»: в апреле прошлого года «Оземпик для похудения» пользователи искали 640 раз, в мае этого года — более 3000 раз, в октябре — 2400 раз.