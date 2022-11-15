РБК сообщил о проверке московских аптек из-за завышения цен на препараты от диабета
Речь идет о лекарственном препарате от сахарного диабета второго типа «Оземпик» (семаглутид) производства датской компании, который был включен в перечень ЖНВЛП на 2022 г. Согласно госреестру лекарственных средств, предельная зарегистрированная цена производителя составляет 5800 руб., следовательно, максимальная стоимость в рознице не должна превышать 7700 руб. с учетом НДС.
Между тем, в 30 аптеках Москвы и Подмосковья препарат продается по цене в 2-3 раза выше предельной зарегистрированной, следует из данных онлайн-справки Aptekamos.ru. В частности, в «Еврофарм» и «ЛекарьФарм», препарат продается за 16 000 руб., в «Медздраве» — за 23 000 руб. При этом в приложении федеральной системы обязательной маркировки «Честный знак» указано, что в некоторых сетях этого препарата нет вовсе. В «Аптеке A.v.e» изданию подтвердили, что товар отсутствует на складе. Такая же ситуация в «Столичках» и «НеоФарме», следует из информации на сайте.
По словам директора по развитию аналитического агентства RNC Pharma Николая Беспалова, одновременное завышение цены на «Оземпик» и его отсутствие в аптеках, указываемых в приложении «Честного знака», говорит о том, что препарат может попадать на рынок нелегальным путем. В частности, он может быть перекуплен в «белой» рознице по низкой цене или у пациентов, получивших его по льготным рецептам.
По данным аналитического агентства Headway Company, занимающегося мониторингом госзакупок в фармацевтическом секторе, объем бюджетного сегмента «Оземпика» с начала года вырос до 594,2 млн руб. против 85,6 млн руб. за весь прошлый год. Розничные продажи «Оземпика» увеличились на 208,8% год к году — до 1,9 млрд руб. Второе место в том же рейтинге (1,8 млрд руб., +176,5%) занял препарат «Саксенда» (лираглутид), который имеет схожий с семаглутидом механизм действия, но используется для снижения веса. Как отметили эксперты и врачи-эндокринологи, ажиотаж вокруг «Оземпика» мог возникнуть из-за аналогичных свойств с «Саксендой» — снижения веса при применении, а также с более низкой ценой. О том, что «Оземпик» могут использовать для снижения веса, говорит и история поисковых запросов «Яндекса»: в апреле прошлого года «Оземпик для похудения» пользователи искали 640 раз, в мае этого года — более 3000 раз, в октябре — 2400 раз.
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