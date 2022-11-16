Газета
Общество

В Стамбуле загорелись несколько автомобилей

Ведомости

В стамбульском районе Фатих загорелся автомобиль, позже пламя перекинулось на еще четыре машины, припаркованные рядом. Об этом сообщает Haberturk.

По данным издания, водитель автомобиля заметил задымление и остановился на обочине, после чего огонь перекинулся на машины, находившиеся вблизи. Кроме того, был поврежден банкомат, стоявший неподалеку, уточняет Haberturk.

Отмечается, что на место прибыли пожарные и ликвидировали возгорание. Также место происшествия осмотрели сотрудники полиции. Данные о пострадавших не приводятся.

Газета Yeni Akit пишет, что в результате пожара сгорели шесть автомобилей. Кроме того, издание указало на звуки взрывов, предшествующих пожару, которые привели к панике среди населения Стамбула. Уточняется, что полиция начала расследование.

Инцидент случился спустя два дня после теракта в центре Стамбула. 13 ноября на пешеходной улице Истикляль произошел взрыв, в результате погибли 6 человек, еще 81 — пострадал. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у произошедшего есть признаки терроризма. Позже прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт.

14 ноября глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что подозреваемый в совершении теракта задержан. По его словам, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Позже в управлении безопасности Стамбула рассказали, что задержанная является гражданкой Сирии, ее зовут Ахлам Альбашир. Правоохранительные органы отметили, что она призналась в принадлежности к РПК.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшим. Он отметил, что Москва готова сотрудничать с Анкарой «в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма».

Также соболезнования выразили в Белом доме, однако Анкара их не приняла. По словам Сойлу, заявление американских властей выглядит так, «как если бы убийца пришел одним из первых на место происшествия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных