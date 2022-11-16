В Стамбуле загорелись несколько автомобилей
В стамбульском районе Фатих загорелся автомобиль, позже пламя перекинулось на еще четыре машины, припаркованные рядом. Об этом сообщает Haberturk.
По данным издания, водитель автомобиля заметил задымление и остановился на обочине, после чего огонь перекинулся на машины, находившиеся вблизи. Кроме того, был поврежден банкомат, стоявший неподалеку, уточняет Haberturk.
Отмечается, что на место прибыли пожарные и ликвидировали возгорание. Также место происшествия осмотрели сотрудники полиции. Данные о пострадавших не приводятся.
Газета Yeni Akit пишет, что в результате пожара сгорели шесть автомобилей. Кроме того, издание указало на звуки взрывов, предшествующих пожару, которые привели к панике среди населения Стамбула. Уточняется, что полиция начала расследование.
Инцидент случился спустя два дня после теракта в центре Стамбула. 13 ноября на пешеходной улице Истикляль произошел взрыв, в результате погибли 6 человек, еще 81 — пострадал. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у произошедшего есть признаки терроризма. Позже прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт.
14 ноября глава МВД Турции Сулейман Сойлу сообщил, что подозреваемый в совершении теракта задержан. По его словам, предполагаемый виновник причастен к Рабочей партии Курдистана (РПК), которую Анкара считает террористической. Позже в управлении безопасности Стамбула рассказали, что задержанная является гражданкой Сирии, ее зовут Ахлам Альбашир. Правоохранительные органы отметили, что она призналась в принадлежности к РПК.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с произошедшим. Он отметил, что Москва готова сотрудничать с Анкарой «в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма».
Также соболезнования выразили в Белом доме, однако Анкара их не приняла. По словам Сойлу, заявление американских властей выглядит так, «как если бы убийца пришел одним из первых на место происшествия».
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