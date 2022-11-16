В Стамбуле загорелись несколько автомобилей

Инцидент случился спустя два дня после теракта в центре Стамбула. 13 ноября на пешеходной улице Истикляль произошел взрыв, в результате погибли 6 человек, еще 81 — пострадал. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, по предварительным данным, у произошедшего есть признаки терроризма. Позже прокуратура Стамбула возбудила уголовное дело в связи с произошедшим, в качестве причины рассматривается теракт.