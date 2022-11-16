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Контрактник получил условный срок за попытку выдать ожог за боевое ранение

Ведомости

Пензенский гарнизонный военный суд приговорил контрактника Александра Дорошенко к двум годам лишения свободы условно по делу о мошенничестве. Следствие посчитало, что военнослужащий пытался выдать полученные им травмы за боевые, чтобы получить выплату в размере 3 млн руб., пишут «РИА Новости» со ссылкой на приговор суда.

«Считать назначенное Дорошенко А.Г. наказание в виде лишения свободы условным с испытательным сроком два года, в течение которого он должен своим поведением доказать свое исправление», — следует из приговора суда.

Согласно материалам дела, контрактник 2 апреля обратился в военный госпиталь, где сообщил врачу, что 19 марта якобы получил ранение в ходе СВО за пределами России, а затем написал рапорт на единовременную выплату ему 3 млн руб. за эти увечья.

В ходе рассмотрения дела суд установил, что в январе-апреле 2022 г. водитель-заправщик роты материального обеспечения Дорошенко был в командировке на территории Белгородской и Курской областей. Там он сломал палец, когда устанавливал крепление прицепа к «Камазу», а 29 марта обжег голень, когда мылся в бане. 2 апреля он пришел в военный госпиталь и пытался выдать увечия за минно-взрывное осколочное ранение, которое он получил в ходе спецоперации за пределами России.

После того как Дорошенко вернулся в часть из госпиталя, командование провело проверку и выяснило, что он обманул врача. Командир обратился в прокуратуру, после чего против военного возбудили уголовное дело. То, что Дорошенко получил травму в России, подтвердили его сослуживцы. Сам он признал вину, объяснив свой поступок желанием помочь матери.

Мягкий приговор в суде объяснили положительной характеристикой военного и признанием вины. «Коммерсантъ» пишет, что это первый обвинительный приговор, вынесенный военнослужащему за мошенничество, связанное со спецоперацией на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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