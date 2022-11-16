Контрактник получил условный срок за попытку выдать ожог за боевое ранение

В ходе рассмотрения дела суд установил, что в январе-апреле 2022 г. водитель-заправщик роты материального обеспечения Дорошенко был в командировке на территории Белгородской и Курской областей. Там он сломал палец, когда устанавливал крепление прицепа к «Камазу», а 29 марта обжег голень, когда мылся в бане. 2 апреля он пришел в военный госпиталь и пытался выдать увечия за минно-взрывное осколочное ранение, которое он получил в ходе спецоперации за пределами России.