Умер президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков

Горшков родился в 1946 г. в Москве, начал заниматься фигурным катанием с шести лет, с 1966 по 1976 г. выступал вместе с Людмилой Пахомовой, ставшей впоследствии его первой женой. Уже в 1970 г. пара выиграла чемпионаты Европы и мира. Всего стать чемпионами мира и Европы им удалось стать шесть раз. В 1976 г. они выиграли первое в истории золото в спортивных танцах на льду на Олимпийских играх в Австрии, после чего завершили карьеру. После этого Горшков работал тренером, в Олимпийском комитете России, а в 2010 г. был единогласно избран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России.