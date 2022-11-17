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Умер президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков

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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков умер на 77-м году жизни, сообщил гендиректор федерации Александр Коган в комментарии ТАСС.

«Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим. Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря», – сказал он.

Коган также выразил соболезнования родным и близким Горшкова.

Горшков родился в 1946 г. в Москве, начал заниматься фигурным катанием с шести лет, с 1966 по 1976 г. выступал вместе с Людмилой Пахомовой, ставшей впоследствии его первой женой. Уже в 1970 г. пара выиграла чемпионаты Европы и мира. Всего стать чемпионами мира и Европы им удалось стать шесть раз. В 1976 г. они выиграли первое в истории золото в спортивных танцах на льду на Олимпийских играх в Австрии, после чего завершили карьеру. После этого Горшков работал тренером, в Олимпийском комитете России, а в 2010 г. был единогласно избран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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