Умер президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков умер на 77-м году жизни, сообщил гендиректор федерации Александр Коган в комментарии ТАСС.
«Александр Георгиевич всю свою жизнь отдал фигурному катанию, его вклад в развитие российского и мирового фигурного катания неоценим. Ушел светлый человек, сейчас трудно найти слова, огромная потеря», – сказал он.
Коган также выразил соболезнования родным и близким Горшкова.
Горшков родился в 1946 г. в Москве, начал заниматься фигурным катанием с шести лет, с 1966 по 1976 г. выступал вместе с Людмилой Пахомовой, ставшей впоследствии его первой женой. Уже в 1970 г. пара выиграла чемпионаты Европы и мира. Всего стать чемпионами мира и Европы им удалось стать шесть раз. В 1976 г. они выиграли первое в истории золото в спортивных танцах на льду на Олимпийских играх в Австрии, после чего завершили карьеру. После этого Горшков работал тренером, в Олимпийском комитете России, а в 2010 г. был единогласно избран на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России.
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