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Семья с пятью детьми погибла при пожаре в жилом доме в Башкирии

Ведомости

В результате пожара в жилом двухквартирном доме в Стерлитамакском районе Башкирии погибла семья с пятью детьми, сообщило региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.

Информация о возгорании поступила в 03:27 по мск, по прибытии на место ЧП пожарные зафиксировали открытое горение одной из квартир дома по всей площади, к 05:19 его удалось локализовать.

«К сожалению, в ходе тушения обнаружено семь погибших, из них два взрослых — мужчина и женщина и пять детей — мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть», – говорится в сообщении.

Причина возгорания устанавливается, на месте трагедии работают 62 человека и 25 единиц техники. Как уточняет «Интерфакс», двое детей сумели спастись – их вытолкнул из горящей квартиры отец, после чего попытался спасти остальных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных