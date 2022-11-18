Семья с пятью детьми погибла при пожаре в жилом доме в Башкирии
В результате пожара в жилом двухквартирном доме в Стерлитамакском районе Башкирии погибла семья с пятью детьми, сообщило региональное управление МЧС России в своем Telegram-канале.
Информация о возгорании поступила в 03:27 по мск, по прибытии на место ЧП пожарные зафиксировали открытое горение одной из квартир дома по всей площади, к 05:19 его удалось локализовать.
«К сожалению, в ходе тушения обнаружено семь погибших, из них два взрослых — мужчина и женщина и пять детей — мальчики. Медицинскими работниками констатирована их смерть», – говорится в сообщении.
Причина возгорания устанавливается, на месте трагедии работают 62 человека и 25 единиц техники. Как уточняет «Интерфакс», двое детей сумели спастись – их вытолкнул из горящей квартиры отец, после чего попытался спасти остальных.
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