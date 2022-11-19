Губернатор Сахалина сообщил о трех погибших в результате взрыва в жилом доме

Изначально сообщалось, что в угловом подъезде пятиэтажного дома произошел взрыв бытового газа. Позднее губернатор уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Глава региона писал, что самолетом МЧС он вылетит в Тымовский район вместе с зампредседателя правительства, министром ЖКХ и руководителем агентства по делам ГО и ЧС. На место происшествия, по данным Лимаренко, также направили борт санавиации и вертолет МЧС.