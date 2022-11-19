Губернатор Сахалина сообщил о трех погибших в результате взрыва в жилом доме
Из-под завалов жилого дома в поселке Тымовское на Сахалине, обрушившегося в результате взрыва, извлекли тела троих человек, сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела 3 погибших жителей», — написал Лимаренко.
Изначально сообщалось, что в угловом подъезде пятиэтажного дома произошел взрыв бытового газа. Позднее губернатор уточнил, что дом не был газифицирован, причины взрыва выясняются. Глава региона писал, что самолетом МЧС он вылетит в Тымовский район вместе с зампредседателя правительства, министром ЖКХ и руководителем агентства по делам ГО и ЧС. На место происшествия, по данным Лимаренко, также направили борт санавиации и вертолет МЧС.
По данным ГУ МЧС по Сахалинской области, в пятиэтажном доме произошло обрушение с пятого по первый этаж, под завалами могут находиться шесть человек.
«Вертолет Ми-8 МЧС России вылетел на место обрушения жилого пятиэтажного дома в населенный пункт Тымовское на Сахалине. Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей. К ликвидации последствий происшествия привлечены 59 человек и 13 единиц техники», — сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам Лимаренко, к работе на месте взрыва привлекли световые башни для организации разбора завалов в темное время. Для проведения экспертизы состояния дома после взрыва в Тымовское выехала группа специалистов, добавил глава региона. Для жителей пострадавшего дома организовали пункт временного размещения.
Количество погибших выросло до четырех человек, среди них двое детей, написал позднее Лимаренко. В подъезде проживало 33 человека, шестерых из них пока не удалось найти, добавил он.