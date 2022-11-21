«Известия»: в Госдуме рассмотрят законопроект о выходном 31 декабря
Госдума в декабре может рассмотреть в первом чтении законопроект партии ЛДПР, который предлагает сделать 31 декабря выходным днем вместо 8 января, который может стать рабочим днем. Об этом сообщила газета «Известия».
«Напомню, что за вакханалия у нас творилась несколько лет назад. Приходилось вмешиваться президенту, премьеру, некоторые регионы объявляли выходной в этот день самостоятельно. Этой инициативой предлагается закрепить 31 декабря выходным днем на постоянной основе по всей стране», — сказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Согласно пояснительной записке, трудовые задачи работников реализуются не в полной мере, если 31 декабря выпадает на рабочий день. В этом случае многие сотрудники берут отгулы или уходят с рабочего места раньше.
Вопрос о переносе нерабочего дня на 31 декабря, чтобы россияне успели подготовиться к празднованию Нового года, стал активно обсуждаться в правительстве в 2020 г. Тогда решение о том, чтобы сделать последний день уходящего года выходным, оставалось на усмотрение региональных властей. Позже премьер-министр Михаил Мишустин в октябре 2020 г. распорядился сделать пятницу 31 декабря 2021 г. нерабочим днем из-за того, что 3 января выпал на воскресенье.
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