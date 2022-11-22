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При землетрясении в Индонезии погибли более 160 человек

Ведомости

В результате землетрясения магнитудой 5,6, произошедшего 21 ноября в индонезийской провинции Западная Ява, погибли как минимум 162 человека, сообщило AP.

Отмечается, что число погибших, вероятно, вырастет, ранения получили сотни человек. Многие из погибших и пострадавших – учащиеся. По данным местных властей, в эвакуационные центры были доставлены более 13 000 человек, чьи дома сильно пострадали.

Эпицентром землетрясения на глубине 10 км стал город Чианджур в одноименном округе провинции с общим населением порядка 2,5 млн человек. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии зафиксировало не менее 25 афтершоков.

Индонезия часто страдает из-за землетрясений из-за своего расположения на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце. Так, в феврале этого года 25 человек погибли из-за землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра, а в январе 2021 г. – свыше 100 человек в провинции Западный Сулавеси. Самым же смертоносным стихийным бедствием в современной истории было признано «рождественское» (26 декабря 2004 г.) цунами у берегов Суматры. Магнитуда вызвавшего его землетрясения составила, по разным оценкам, от 9,1 до 9,3. Волна высотой 15 м унесла 220 000 жизней, оставила без крова 1,5 млн человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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