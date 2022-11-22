При землетрясении в Индонезии погибли более 160 человек

Индонезия часто страдает из-за землетрясений из-за своего расположения на Тихоокеанском вулканическом огненном кольце. Так, в феврале этого года 25 человек погибли из-за землетрясения магнитудой 6,2 в провинции Западная Суматра, а в январе 2021 г. – свыше 100 человек в провинции Западный Сулавеси. Самым же смертоносным стихийным бедствием в современной истории было признано «рождественское» (26 декабря 2004 г.) цунами у берегов Суматры. Магнитуда вызвавшего его землетрясения составила, по разным оценкам, от 9,1 до 9,3. Волна высотой 15 м унесла 220 000 жизней, оставила без крова 1,5 млн человек.