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РБК узнал об опасениях ПФР в случае индексации пенсий работающим

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Отказ от индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров с 2016 г. незначительно повлиял на показатели рынка труда, доходы населения и динамику развития экономики России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

В ПФР также отметили, что возвращение к данной мере может привести к негативным последствиям. Прежде всего, сказано в письме, индексация пенсий для работающих пенсионеров грозит сокращением уровня пенсий неработающих граждан, поскольку придется перераспределить бюджет от неработающих пенсионеров к работающим.

Кроме того, такая инициатива повлечет за собой дополнительные траты из бюджета в размере 500 млрд руб. В ПФР пояснили, что дополнительные средства понадобятся из-за существующих финансовых ограничений.

В ПФР считают, что страховые пенсии для работающих пенсионеров являются льготой, поскольку они и так получают зарплату. Организация напомнила, что эти средства выплачиваются из-за нетрудоспособности, в том числе связанной со старостью или инвалидностью. При этом для работающих пенсионеров выплата сохраняется, но ее индексация не осуществляется в период оплачиваемой работы.

С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. С 1 июня правительство увеличило все социальные выплаты на 10%, после чего пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем до 19 360 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных