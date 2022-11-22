РБК узнал об опасениях ПФР в случае индексации пенсий работающим
Отказ от индексации страховых пенсий для работающих пенсионеров с 2016 г. незначительно повлиял на показатели рынка труда, доходы населения и динамику развития экономики России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо первого зампреда правления Пенсионного фонда (ПФР) Наталии Петровой в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.
В ПФР также отметили, что возвращение к данной мере может привести к негативным последствиям. Прежде всего, сказано в письме, индексация пенсий для работающих пенсионеров грозит сокращением уровня пенсий неработающих граждан, поскольку придется перераспределить бюджет от неработающих пенсионеров к работающим.
Кроме того, такая инициатива повлечет за собой дополнительные траты из бюджета в размере 500 млрд руб. В ПФР пояснили, что дополнительные средства понадобятся из-за существующих финансовых ограничений.
В ПФР считают, что страховые пенсии для работающих пенсионеров являются льготой, поскольку они и так получают зарплату. Организация напомнила, что эти средства выплачиваются из-за нетрудоспособности, в том числе связанной со старостью или инвалидностью. При этом для работающих пенсионеров выплата сохраняется, но ее индексация не осуществляется в период оплачиваемой работы.
С 1 января 2022 г. пенсии неработающих пенсионеров проиндексировали на 5,9%. Однако из-за рекордной инфляции в 8,39% по итогам 2021 г. выплаты дополнительно проиндексировали на 8,6%. С 1 июня правительство увеличило все социальные выплаты на 10%, после чего пенсии неработающих пенсионеров выросли в среднем до 19 360 руб.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.