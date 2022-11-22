РБК узнал об опасениях ПФР в случае индексации пенсий работающим

В ПФР считают, что страховые пенсии для работающих пенсионеров являются льготой, поскольку они и так получают зарплату. Организация напомнила, что эти средства выплачиваются из-за нетрудоспособности, в том числе связанной со старостью или инвалидностью. При этом для работающих пенсионеров выплата сохраняется, но ее индексация не осуществляется в период оплачиваемой работы.