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Собчак опровергла увольнение коммерческого директора Суханова

Ведомости

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опровергла информацию об увольнении коммерческого директора Кирилла Суханова, который проходит по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность. Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор — любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает», — написала она.

Ранее источник «РИА Новостей» сообщил, что Собчак сняла Суханова с должности коммерческого директора 2 ноября. 

26 октября суд арестовал коммерческого директора «Осторожно Media» Собчак Кирилла Суханова на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупном размере у Чемезова. По данному делу суд также отправил бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского в СИЗО на два месяца. 7 ноября стало известно об еще одном человеке, подозреваемом по делу о вымогательстве у Чемезова, — это журналист Тамерлан Бигаев.

Позже адвокат Романовского Дмитрий Малютов и адвокат Бигаева Кристина Цыпкало сообщили о наличии документов, которые подтверждают, что их подзащитные выполняли работу в Telegram-канале «Тушите свет» по заданиям Ксении Собчак, у которой сейчас никакого процессуального статуса нет. 

На прошлой неделе телеведущая сообщила, что принесла извинения Чемезову за то, что действия ее коллег «нанесли ему вред». В заключении она выразила надежду на то, что правоохранительные органы проявят «сочувствие и снисхождение» к фигурантам дела.

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Ранее по теме: Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемых в вымогательстве у главы «Ростеха»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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