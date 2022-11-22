Собчак опровергла увольнение коммерческого директора Суханова

«Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность. Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор — любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает», — написала она.