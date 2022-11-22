Собчак опровергла увольнение коммерческого директора Суханова
Телеведущая и журналистка Ксения Собчак опровергла информацию об увольнении коммерческого директора Кирилла Суханова, который проходит по делу о вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
«Это очередная ложь. Кирилл остается нашим важным сотрудником и вернется на свою работу. Сейчас его обязанности временно перераспределены между членами его команды, все изменения в структуре холдинга носят технический характер, чтобы они могли продолжить свою деятельность. Человек, находящийся в СИЗО, не может подписывать юридические документы как гендиректор — любой, у кого есть свой бизнес, своя компания, это понимает», — написала она.
Ранее источник «РИА Новостей» сообщил, что Собчак сняла Суханова с должности коммерческого директора 2 ноября.
26 октября суд арестовал коммерческого директора «Осторожно Media» Собчак Кирилла Суханова на два месяца по делу о вымогательстве в особо крупном размере у Чемезова. По данному делу суд также отправил бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского в СИЗО на два месяца. 7 ноября стало известно об еще одном человеке, подозреваемом по делу о вымогательстве у Чемезова, — это журналист Тамерлан Бигаев.
Позже адвокат Романовского Дмитрий Малютов и адвокат Бигаева Кристина Цыпкало сообщили о наличии документов, которые подтверждают, что их подзащитные выполняли работу в Telegram-канале «Тушите свет» по заданиям Ксении Собчак, у которой сейчас никакого процессуального статуса нет.
На прошлой неделе телеведущая сообщила, что принесла извинения Чемезову за то, что действия ее коллег «нанесли ему вред». В заключении она выразила надежду на то, что правоохранительные органы проявят «сочувствие и снисхождение» к фигурантам дела.
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