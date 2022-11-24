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В Москве арестовали троих граждан Украины по подозрению в подготовке теракта

Ведомости

Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца троих граждан Украины по делу о подготовке теракта, передает «Интерфакс».

«В отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 января 2023 г.», – сообщили в суде.

Все трое обвиняются не только по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта организованной группой лиц), но также по ч. 4 ст. 222 (незаконное хранение оружия, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ, совершенное организованной группой).

15 ноября сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мужчину, планировавшего поджечь склад горюче-смазочных материалов в Севастополе. До этого, 10 ноября, ФСБ предотвратила теракт в военкомате в Кировском районе Екатеринбурга. В спецслужбе сообщили об изъятии у 47-летнего мужчины пяти самодельных зажигательных устройств. Подозреваемый был задержан и арестован.

2 ноября ФСБ задержала гражданина Украины, который планировал по заданию СБУ устроить подрыв линии электропередачи в Крыму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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