В Москве арестовали троих граждан Украины по подозрению в подготовке теракта
Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца троих граждан Украины по делу о подготовке теракта, передает «Интерфакс».
«В отношении Акуловой Янины Петровны, Жуковского Антона Николаевича, Сергеева Дмитрия Сергеевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 23 января 2023 г.», – сообщили в суде.
Все трое обвиняются не только по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта организованной группой лиц), но также по ч. 4 ст. 222 (незаконное хранение оружия, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ, совершенное организованной группой).
15 ноября сотрудники ФСБ задержали 20-летнего мужчину, планировавшего поджечь склад горюче-смазочных материалов в Севастополе. До этого, 10 ноября, ФСБ предотвратила теракт в военкомате в Кировском районе Екатеринбурга. В спецслужбе сообщили об изъятии у 47-летнего мужчины пяти самодельных зажигательных устройств. Подозреваемый был задержан и арестован.
2 ноября ФСБ задержала гражданина Украины, который планировал по заданию СБУ устроить подрыв линии электропередачи в Крыму.
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