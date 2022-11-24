В Москве арестовали троих граждан Украины по подозрению в подготовке теракта

Все трое обвиняются не только по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к совершению теракта организованной группой лиц), но также по ч. 4 ст. 222 (незаконное хранение оружия, совершенное организованной группой) и ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ, совершенное организованной группой).