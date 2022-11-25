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Общество

Сенат США предположил, что пандемия COVID-19 произошла из-за инцидента с исследованием

Ведомости

Пандемия COVID-19, вероятнее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованием, следует из промежуточного отчета комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.

«На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями», — отмечается в отчете (цитата по «РИА Новости»).

Специалисты также считают, что гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении коронавируса более не заслуживает «кредита доверия». При этом комитет выделил ряд вопрос, ответы на которых должны дать более ясное представление о вирусе и пандемии. В частности, речь идет о том, какой вид животного является промежуточным хозяином для SARS-CoV-2 и когда тот впервые заразил человека.

Осенью прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала экспертную комиссию для расследования появления нового коронавируса. 14 января специалисты приехали в Китай, чтобы провести расследование вместе с китайскими учеными, а в марте опубликовали доклад о возникновении коронавируса. Группа представила 4 версии, наиболее вероятной из которых она считает версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».

В конце июля КНР отказала ВОЗ в проведении второго этапа изучения происхождения COVID-19 на китайской территории.

Версию о происхождения COVID-19 из китайской лаборатории озвучивали, в частности, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Нынешняя администрация США настаивает на внимательном поиске причин пандемии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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