Сенат США предположил, что пандемия COVID-19 произошла из-за инцидента с исследованием
Пандемия COVID-19, вероятнее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованием, следует из промежуточного отчета комитета Сената США по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям.
«На основе анализа общедоступной информации представляется разумным сделать вывод, что пандемия COVID-19, скорее всего, стала результатом инцидента, связанного с исследованиями», — отмечается в отчете (цитата по «РИА Новости»).
Специалисты также считают, что гипотеза о естественном природно-очаговом происхождении коронавируса более не заслуживает «кредита доверия». При этом комитет выделил ряд вопрос, ответы на которых должны дать более ясное представление о вирусе и пандемии. В частности, речь идет о том, какой вид животного является промежуточным хозяином для SARS-CoV-2 и когда тот впервые заразил человека.
Осенью прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) создала экспертную комиссию для расследования появления нового коронавируса. 14 января специалисты приехали в Китай, чтобы провести расследование вместе с китайскими учеными, а в марте опубликовали доклад о возникновении коронавируса. Группа представила 4 версии, наиболее вероятной из которых она считает версию о передаче коронавируса человеку от летучих мышей через животное-посредника. При этом версию об утечке вируса из лаборатории в Ухане в ВОЗ назвали «крайне маловероятной».
В конце июля КНР отказала ВОЗ в проведении второго этапа изучения происхождения COVID-19 на китайской территории.
Версию о происхождения COVID-19 из китайской лаборатории озвучивали, в частности, в администрации бывшего президента США Дональда Трампа. Нынешняя администрация США настаивает на внимательном поиске причин пандемии.
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