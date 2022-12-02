Россиянина в США приговорили к четырем годам тюрьмы за отмывание денег
Суд в Нью-Йорке приговорил 33-летнего россиянина Тараса Бевза к 46 месяцам лишения свободы, признав его виновным в отмывании свыше $1 млн, полученных в результате интернет-мошенничества, говорится в сообщении на сайте американского минюста.
По версии следствия, в ноябре 2019 г. Бевз въехал в США по туристической визе, после чего зарегистрировал две компании, открыв счета для них в девяти американских банках. С 2019 г. по апрель 2021 г. россиянин отмывал деньги, полученные от двух схем мошенничества, связанных со взломом банковских счетов юрлиц и фейковыми объявлениями по продаже авто и лодок.
В результате махинаций Бевза и его сообщников пострадали не менее 42 человек, в том числе среди социально уязвимых групп населения.
«Незаконное путешествие Бевза в Америку для совершения преступлений заканчивается значительным тюремным сроком», – прокомментировал дело прокурор южного округа Нью-Йорка Дамиан Уильямс.
Суд также обязал Бевза выплатить $1,04 млн в качестве возмещения ущерба и неустойку на ту же сумму.
Ранее в ноябре 2021 г. федеральный суд в Бруклине приговорил россиянина Александра Жукова к 10 годам лишения свободы за мошенничество с цифровой рекламой, а в мае того же года россиянин Антон Богданов получил пять лет тюрьмы за мошенничество в налоговой сфере и взлом компьютерных сетей.
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