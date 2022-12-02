Россиянина в США приговорили к четырем годам тюрьмы за отмывание денег

По версии следствия, в ноябре 2019 г. Бевз въехал в США по туристической визе, после чего зарегистрировал две компании, открыв счета для них в девяти американских банках. С 2019 г. по апрель 2021 г. россиянин отмывал деньги, полученные от двух схем мошенничества, связанных со взломом банковских счетов юрлиц и фейковыми объявлениями по продаже авто и лодок.