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«Формула-1» подтвердила отмену Гран-при Китая

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Гран-при «Формулы-1» в Китае не состоится в следующем году из-за сохраняющихся в стране коронавирусных ограничений, сообщается на сайте чемпионата.

«Формула-1» может подтвердить после диалога с промоутером и соответствующими властями, что Гран-при Китая 2023 г. не состоится из-за сохраняющихся трудностей, связанных с ситуацией с COVID-19», – говорится в сообщении.

Сейчас «Формула-1» ищет варианты замены китайского этапа в следующем году, добавили там. Проведение этапа было намечено на 16 апреля, из-за его отмены образуется четырехнедельная пауза между Гран-при Австралии 2 апреля и Гран-при Азербайджана 30 апреля.

В последний раз этап «Формулы-1» в Шанхае прошел в 2019 г. После этого гонки отменяли из-за пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных