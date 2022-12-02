«Формула-1» подтвердила отмену Гран-при Китая
Гран-при «Формулы-1» в Китае не состоится в следующем году из-за сохраняющихся в стране коронавирусных ограничений, сообщается на сайте чемпионата.
«Формула-1» может подтвердить после диалога с промоутером и соответствующими властями, что Гран-при Китая 2023 г. не состоится из-за сохраняющихся трудностей, связанных с ситуацией с COVID-19», – говорится в сообщении.
Сейчас «Формула-1» ищет варианты замены китайского этапа в следующем году, добавили там. Проведение этапа было намечено на 16 апреля, из-за его отмены образуется четырехнедельная пауза между Гран-при Австралии 2 апреля и Гран-при Азербайджана 30 апреля.
В последний раз этап «Формулы-1» в Шанхае прошел в 2019 г. После этого гонки отменяли из-за пандемии коронавируса.
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