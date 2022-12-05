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ТАСС узнал о задержании экс-главы правительства Кузбасса Телегина

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В Кемеровской области задержали бывшего председателя регионального правительства Вячеслава Телегина, ушедшего в августе в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Телегин задержан правоохранительными органами, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения», – сообщили там.

В рамках какого уголовного дела произошло задержание, не уточняется.

Телегин стал замгубернатора Кемеровской области по ЖКХ и дорожному комплексу в 2018 г., в 2020 г. возглавил правительство. Политик ушел в отставку в начале августа. В региональном правительстве связали ее с ухудшением состояния здоровья чиновника. Врио главы администрации был назначен министр финансов Игорь Малахов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных