ТАСС узнал о задержании экс-главы правительства Кузбасса Телегина
В Кемеровской области задержали бывшего председателя регионального правительства Вячеслава Телегина, ушедшего в августе в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Телегин задержан правоохранительными органами, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения», – сообщили там.
В рамках какого уголовного дела произошло задержание, не уточняется.
Телегин стал замгубернатора Кемеровской области по ЖКХ и дорожному комплексу в 2018 г., в 2020 г. возглавил правительство. Политик ушел в отставку в начале августа. В региональном правительстве связали ее с ухудшением состояния здоровья чиновника. Врио главы администрации был назначен министр финансов Игорь Малахов.
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