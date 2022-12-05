ТАСС узнал о задержании экс-главы правительства Кузбасса Телегина

Телегин стал замгубернатора Кемеровской области по ЖКХ и дорожному комплексу в 2018 г., в 2020 г. возглавил правительство. Политик ушел в отставку в начале августа. В региональном правительстве связали ее с ухудшением состояния здоровья чиновника. Врио главы администрации был назначен министр финансов Игорь Малахов.