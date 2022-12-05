Захарова ответила на слова Вайкуле о том, что они с Пугачевой содержали всю страну

Весной этого года Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом) и детьми уехала в Израиль, где провела несколько месяцев. Позже супруги переехали в Латвию. Галкин не раз высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине. После того как Галкин был включен в реестр физлиц-иноагентов, Пугачева опубликовала в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором попросила добавить ее в список иноагентов вслед за супругом. В октябре певица сообщила, что находится в Израиле.