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Захарова ответила на слова Вайкуле о том, что они с Пугачевой содержали всю страну

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова певицы Лаймы Вайкуле о том, что она вместе с Аллой Пугачевой содержала всю страну.

«Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», – написала она в своем Telegram-канале.

Ранее Вайкуле в интервью телеканалу «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом) рассказала, что за свою деятельность на эстраде нередко получала очень скромные гонорары. В качестве примера она привела гонорар в 137 руб. за одну из пластинок, которая разошлась тиражом в 20 млн экземпляров по 2-3 руб. за штуку. Своим трудом, добавила Вайкуле, она приносила очень большой доход государству, а Алла Пугачева, которую певица назвала главной звездой страны, содержала всю Россию.

Весной этого года Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом) и детьми уехала в Израиль, где провела несколько месяцев. Позже супруги переехали в Латвию. Галкин не раз высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине. После того как Галкин был включен в реестр физлиц-иноагентов, Пугачева опубликовала в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором попросила добавить ее в список иноагентов вслед за супругом. В октябре певица сообщила, что находится в Израиле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных