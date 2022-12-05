Захарова ответила на слова Вайкуле о том, что они с Пугачевой содержали всю страну
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова певицы Лаймы Вайкуле о том, что она вместе с Аллой Пугачевой содержала всю страну.
«Оказывается, Лайма Вайкуле содержала СССР, а Алла Пугачева — всю Россию. Осталось понять, кто содержал тех, кто покупал билеты на концерты и пластинки, запуская ракеты в космос и строя заводы», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Вайкуле в интервью телеканалу «Дождь» (признан Минюстом РФ СМИ-иноагентом) рассказала, что за свою деятельность на эстраде нередко получала очень скромные гонорары. В качестве примера она привела гонорар в 137 руб. за одну из пластинок, которая разошлась тиражом в 20 млн экземпляров по 2-3 руб. за штуку. Своим трудом, добавила Вайкуле, она приносила очень большой доход государству, а Алла Пугачева, которую певица назвала главной звездой страны, содержала всю Россию.
Весной этого года Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом) и детьми уехала в Израиль, где провела несколько месяцев. Позже супруги переехали в Латвию. Галкин не раз высказывался против проведения Россией спецоперации на Украине. После того как Галкин был включен в реестр физлиц-иноагентов, Пугачева опубликовала в своем Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, в котором попросила добавить ее в список иноагентов вслед за супругом. В октябре певица сообщила, что находится в Израиле.
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