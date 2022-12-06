В Нижневартовске школьник ударил ножом одноклассника
Учащийся восьмого класса одной из школ Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа в ходе конфликта нанес своему сверстнику ножевые ранения, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.
«6 декабря около 8:00 между учащимися восьмого класса СШ №21 произошёл конфликт, в результате которого по предварительной информации один другому нанес ножевые ранения», – говорится в сообщении.
Пострадавший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье, отметили в администрации. На месте происшествия правоохранители вместе с председателем комиссии по делам несовершеннолетних выясняют детали произошедшего и правомерность действий сотрудников школы. Занятия в школе продолжаются.
Похожий случай произошел в одной из школ Симферополя в середине октября. Тогда, как сообщали в региональном управлении СКР, в результате конфликта между двумя старшеклассниками один из них несколько ударил другого ножом в область шеи, пострадавший был госпитализирован.
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