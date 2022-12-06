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В Нижневартовске школьник ударил ножом одноклассника

Ведомости

Учащийся восьмого класса одной из школ Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа в ходе конфликта нанес своему сверстнику ножевые ранения, сообщила городская администрация в своем Telegram-канале.

«6 декабря около 8:00 между учащимися восьмого класса СШ №21 произошёл конфликт, в результате которого по предварительной информации один другому нанес ножевые ранения», – говорится в сообщении.

Пострадавший был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за его здоровье, отметили в администрации. На месте происшествия правоохранители вместе с председателем комиссии по делам несовершеннолетних выясняют детали произошедшего и правомерность действий сотрудников школы. Занятия в школе продолжаются.

Похожий случай произошел в одной из школ Симферополя в середине октября. Тогда, как сообщали в региональном управлении СКР, в результате конфликта между двумя старшеклассниками один из них несколько ударил другого ножом в область шеи, пострадавший был госпитализирован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных