В Китае объявили об очередном смягчении мер по борьбе с COVID-19
Правительство Китая объявило об очередном смягчении мер по борьбе с коронавирусом COVID-19, в том числе об отмене всеобщего ПЦР-тестирование при вспышках заболевания, следует из заявления Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Из заявления следует, что зоны высокого риска теперь вводятся не по территориально-административным единицам, а по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам. Это значит, что теперь на локдауны будут закрывать жилые этажи и здания, а не отдельные районы и кварталы, как это было раньше.
В новых правилах говорится, что ПЦР-тестирование теперь обязаны проходить те, кто работает или временно находится в зоне высокого риска. До этого тесты в несколько этапов должны были делать все жители района или города, где обнаружили вспышку COVID-19. Школы, в которых не было зафиксировано вспышек заболевания, должны будут вернуться к очному формату.
Жители страны также смогут передвигаться из одного региона в другой без предъявления теста. Больные с бессимптомным течением смогут оставаться дома на самоизоляции и не отправляться на централизованный карантин.
Ослабление мер по борьбе с коронавирусом на фоне протестов. Протестующие были недовольны суровыми ограничениями, введенными на фоне очередного всплеска заболеваемости, а в ряде случаев переходили и к политическим требованиям. Таким как «Си Цзиньпин, уходи!».
26–27 ноября уличные шествия состоялись в городах Ухань и Чэнду, акции протеста проходили в университетах по всему Китаю. 28 ноября две группы протестующих общим числом около 1000 человек собрались в Пекине у реки Лянмя. Пекинские демонстранты требовали отмены масочного режима и обязательного тестирования на коронавирус. Протесты в Шанхае начались еще 27 ноября.
На фоне происшедшего правительство сначала пошло на некоторое ослабление антиковидных мер в Пекине и Гуанчжоу, а также запретило блокировать запасные выходы в зданиях, находящихся под карантином.
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