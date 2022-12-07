В Китае объявили об очередном смягчении мер по борьбе с COVID-19

Из заявления следует, что зоны высокого риска теперь вводятся не по территориально-административным единицам, а по зданиям, квартирам, этажам и домохозяйствам. Это значит, что теперь на локдауны будут закрывать жилые этажи и здания, а не отдельные районы и кварталы, как это было раньше.