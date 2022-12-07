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Экс-главу правительства Кузбасса обвинили в хищении более 72 млн рублей

Ведомости

Бывшему председателю правительства Кемеровской области Вячеславу Телегину, который ушел в отставку в августе, предъявили обвинение в хищении более 72 млн руб. в рамках 30 эпизодов мошенничества, сообщил следователь, передает ТАСС.

Телегина задержали 5 декабря. Сегодня ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, максимальное наказание по которой может составить 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн руб.

По версии следствия, преступления были совершены в период 2015-2018 гг., когда Телегин занимал должность главы города Ленинска-Кузнецкого. 30 эпизодов мошенничества были связаны с переселением граждан из аварийного жилья, в результате чего чиновник похитил более 72 млн руб. при заключении муниципальных контрактов между комитетом по управлению муниципальным имуществом и частным подрядчиком на обустройство инженерных сетей и благоустройство территории строящихся многоквартирных домов.

Чиновник стал замгубернатора Кемеровской области по ЖКХ и дорожному комплексу в 2018 г., в 2020 г. возглавил правительство. До этого он был главой кузбасского моногорода Ленинска-Кузнецкого. Телегин ушел в отставку в начале августа. В региональном правительстве связали ее с ухудшением состояния здоровья чиновника.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных