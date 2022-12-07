Экс-главу правительства Кузбасса обвинили в хищении более 72 млн рублей
Бывшему председателю правительства Кемеровской области Вячеславу Телегину, который ушел в отставку в августе, предъявили обвинение в хищении более 72 млн руб. в рамках 30 эпизодов мошенничества, сообщил следователь, передает ТАСС.
Телегина задержали 5 декабря. Сегодня ему предъявили обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере, максимальное наказание по которой может составить 10 лет лишения свободы и штраф в размере 1 млн руб.
По версии следствия, преступления были совершены в период 2015-2018 гг., когда Телегин занимал должность главы города Ленинска-Кузнецкого. 30 эпизодов мошенничества были связаны с переселением граждан из аварийного жилья, в результате чего чиновник похитил более 72 млн руб. при заключении муниципальных контрактов между комитетом по управлению муниципальным имуществом и частным подрядчиком на обустройство инженерных сетей и благоустройство территории строящихся многоквартирных домов.
Чиновник стал замгубернатора Кемеровской области по ЖКХ и дорожному комплексу в 2018 г., в 2020 г. возглавил правительство. До этого он был главой кузбасского моногорода Ленинска-Кузнецкого. Телегин ушел в отставку в начале августа. В региональном правительстве связали ее с ухудшением состояния здоровья чиновника.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса