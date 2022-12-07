Экс-главу правительства Кузбасса обвинили в хищении более 72 млн рублей

По версии следствия, преступления были совершены в период 2015-2018 гг., когда Телегин занимал должность главы города Ленинска-Кузнецкого. 30 эпизодов мошенничества были связаны с переселением граждан из аварийного жилья, в результате чего чиновник похитил более 72 млн руб. при заключении муниципальных контрактов между комитетом по управлению муниципальным имуществом и частным подрядчиком на обустройство инженерных сетей и благоустройство территории строящихся многоквартирных домов.