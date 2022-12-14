Венесуэла с 31 декабря отменит ПЦР-тестирование для приезжающих
С 31 декабря иностранным туристам по прилете в Венесуэлу не нужно будет сдавать ПЦР-тест на COVID-19. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Стоимость теста составляет $60. В настоящее время его должны сдавать за свой счет все путешественники старше пяти лет по прибытии в страну.
Несмотря на отмену ПЦР-тестирования, в силе по-прежнему останутся другие коронавирусные ограничения, уточняют в АТОР. Так, привитые туристы по прилете должны будут предъявлять сертификат о вакцинации против COVID-19. От остальных потребуют отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия рейса.
Венесуэла признает российскую вакцину «Спутник V». Детям до пяти лет сертификат о вакцинации и ПЦР-тест не нужен. В настоящее время прямые рейсы из России до Венесуэлы осуществляет авиакомпания Сonviasa. В АТОР уточнили, что в настоящее время еще можно улететь из Москвы в Каракас 25 декабря.