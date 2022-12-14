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Общество

Венесуэла с 31 декабря отменит ПЦР-тестирование для приезжающих

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С 31 декабря иностранным туристам по прилете в Венесуэлу не нужно будет сдавать ПЦР-тест на COVID-19. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Стоимость теста составляет $60. В настоящее время его должны сдавать за свой счет все путешественники старше пяти лет по прибытии в страну.

Несмотря на отмену ПЦР-тестирования, в силе по-прежнему останутся другие коронавирусные ограничения, уточняют в АТОР. Так, привитые туристы по прилете должны будут предъявлять сертификат о вакцинации против COVID-19. От остальных потребуют отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия рейса.

Венесуэла признает российскую вакцину «Спутник V». Детям до пяти лет сертификат о вакцинации и ПЦР-тест не нужен. В настоящее время прямые рейсы из России до Венесуэлы осуществляет авиакомпания Сonviasa. В АТОР уточнили, что в настоящее время еще можно улететь из Москвы в Каракас 25 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных