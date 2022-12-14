Венесуэла с 31 декабря отменит ПЦР-тестирование для приезжающих

Венесуэла признает российскую вакцину «Спутник V». Детям до пяти лет сертификат о вакцинации и ПЦР-тест не нужен. В настоящее время прямые рейсы из России до Венесуэлы осуществляет авиакомпания Сonviasa. В АТОР уточнили, что в настоящее время еще можно улететь из Москвы в Каракас 25 декабря.