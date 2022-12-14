Газета
Общество

WBA восстановила российских и белорусских боксеров в рейтинге

Ведомости

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов в рейтинги организации, передает пресс-служба WBA.

«Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к военным действиям против Украины или какому-либо продолжающемуся конфликту. Однако было определено, что любой боец, который высказывается в пользу военных действий или участвует в них, будет немедленно удален», — говорится в сообщении.

В организации отметили, что ради спорта и в пользу карьеры бойцы смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA. Решение было принято после тщательного обсуждения всеми членами обоих комитетов.

В марте международная ассоциация бокса (IBA) запретила спортсменам из России участвовать в международных турнирах под своей эгидой из-за начала спецоперации на Украине. Тогда же WBA заявила, что российские и белорусские бойцы будут исключены из рейтинговых списков, однако действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранят свой статус. 5 октября IBA официально допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным турнирам под своей эгидой.

13 декабря WBA признала россиянина Дмитрия Бивола лучшим боксером 2022 г.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных