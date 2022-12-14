WBA восстановила российских и белорусских боксеров в рейтинге

В марте международная ассоциация бокса (IBA) запретила спортсменам из России участвовать в международных турнирах под своей эгидой из-за начала спецоперации на Украине. Тогда же WBA заявила, что российские и белорусские бойцы будут исключены из рейтинговых списков, однако действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранят свой статус. 5 октября IBA официально допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным турнирам под своей эгидой.