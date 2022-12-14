WBA восстановила российских и белорусских боксеров в рейтинге
Всемирная боксерская ассоциация (WBA) объявила о возвращении российских и белорусских спортсменов в рейтинги организации, передает пресс-служба WBA.
«Спортсмены из этой страны не являются солдатами или частью правительства, поэтому они не имеют никакого отношения к военным действиям против Украины или какому-либо продолжающемуся конфликту. Однако было определено, что любой боец, который высказывается в пользу военных действий или участвует в них, будет немедленно удален», — говорится в сообщении.
В организации отметили, что ради спорта и в пользу карьеры бойцы смогут вернуться в рейтинги и бороться за титулы WBA. Решение было принято после тщательного обсуждения всеми членами обоих комитетов.
В марте международная ассоциация бокса (IBA) запретила спортсменам из России участвовать в международных турнирах под своей эгидой из-за начала спецоперации на Украине. Тогда же WBA заявила, что российские и белорусские бойцы будут исключены из рейтинговых списков, однако действующие чемпионы мира или отдельных регионов сохранят свой статус. 5 октября IBA официально допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным турнирам под своей эгидой.
13 декабря WBA признала россиянина Дмитрия Бивола лучшим боксером 2022 г.