В Испании задержали еще одного подозреваемого по «делу Магнитского»
Испанские оперативники задержали на Канарских островах человека, который, как утверждается, находился «в центре» схемы отмывания денег, связанных с так называемым «делом Магнитского», на сумму 219 млн евро. Об этом сообщается на сайте Европейского полицейского агентства (Европола), оказавшего поддержку в расследовании испанским властям.
Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности. В июле 2013 г. суд признал его виновным в уклонении от налогов на сумму 522 млн руб. вместе с Браудером.
Как отмечает Европол, уголовное дело против Магнитского было возбуждено после того, как он раскрыл масштабные налоговые махинации, якобы совершенные российскими налоговыми служащими.
Испанские следователи выяснили, что в рамках преступной схемы грязные деньги поступали на банковские счета российских граждан, предположительно проживающих в Испании, для покупки недвижимости либо же направлялись в испанские агентства недвижимости, имеющие тесные связи с русской общиной, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов. Сейчас в Испании конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 млн евро, добавили в Европоле.