В Испании задержали еще одного подозреваемого по «делу Магнитского»

Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности. В июле 2013 г. суд признал его виновным в уклонении от налогов на сумму 522 млн руб. вместе с Браудером.