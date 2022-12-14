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Общество

В Испании задержали еще одного подозреваемого по «делу Магнитского»

Ведомости

Испанские оперативники задержали на Канарских островах человека, который, как утверждается, находился «в центре» схемы отмывания денег, связанных с так называемым «делом Магнитского», на сумму 219 млн евро. Об этом сообщается на сайте Европейского полицейского агентства (Европола), оказавшего поддержку в расследовании испанским властям.

Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он был арестован в 2008 г. и обвинен в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 г. умер в московском СИЗО от сердечно-сосудистой недостаточности. В июле 2013 г. суд признал его виновным в уклонении от налогов на сумму 522 млн руб. вместе с Браудером.

Как отмечает Европол, уголовное дело против Магнитского было возбуждено после того, как он раскрыл масштабные налоговые махинации, якобы совершенные российскими налоговыми служащими.

Испанские следователи выяснили, что в рамках преступной схемы грязные деньги поступали на банковские счета российских граждан, предположительно проживающих в Испании, для покупки недвижимости либо же направлялись в испанские агентства недвижимости, имеющие тесные связи с русской общиной, которые покупали недвижимость от имени предполагаемых клиентов. Сейчас в Испании конфисковано 75 объектов недвижимости на общую сумму 25 млн евро, добавили в Европоле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных