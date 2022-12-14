«Профи»: больше всего специалисты не любят, когда у них «стоят над душой»

По результатам исследования, 35,4% профессионалов раздражает, когда у них «стоят над душой», 20% откажутся от следующего заказа клиента, если он «тыкает» и командует, 18% отталкивает выпрашивание скидок и торг по мелочам, непунктуальность критична для 8,9% опрошенных, для 6,2% неприемлемо изменение отзыва на сервисе после публикации. Среди других раздражающих факторов респонденты назвали нетрезвость клиентов, негостеприимность и болтливость.