«Профи»: больше всего специалисты не любят, когда у них «стоят над душой»
Более трети специалистов не пойдут к клиенту снова, если он будет «стоять над душой» во время работ. Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитиками маркетплейса услуг «Профи». В опросе приняли участие 3235 человек.
Исследование проводилось среди клинеров, ремонтников, сантехников и электриков, чтобы узнать, какие качества клиента ценят исполнители, а из-за каких готовы отказаться от сотрудничества в дальнейшем. Участникам было предложено выбрать самое отрицательное и самое положительное качество клиентов из списка.
По результатам исследования, 35,4% профессионалов раздражает, когда у них «стоят над душой», 20% откажутся от следующего заказа клиента, если он «тыкает» и командует, 18% отталкивает выпрашивание скидок и торг по мелочам, непунктуальность критична для 8,9% опрошенных, для 6,2% неприемлемо изменение отзыва на сервисе после публикации. Среди других раздражающих факторов респонденты назвали нетрезвость клиентов, негостеприимность и болтливость.
Наиболее ценят специалисты спокойствие и способность «не стоять над душой» во время работ (43,3%), вежливость (15%), а также, когда клиент не выпрашивает скидки (11,7%), готов поддержать разговор (10,4%) и не опаздывает (8,5%).