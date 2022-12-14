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«Профи»: больше всего специалисты не любят, когда у них «стоят над душой»

Ведомости

Более трети специалистов не пойдут к клиенту снова, если он будет «стоять над душой» во время работ. Об этом говорят результаты опроса, проведенного аналитиками маркетплейса услуг «Профи». В опросе приняли участие 3235 человек.

Исследование проводилось среди клинеров, ремонтников, сантехников и электриков, чтобы узнать, какие качества клиента ценят исполнители, а из-за каких готовы отказаться от сотрудничества в дальнейшем. Участникам было предложено выбрать самое отрицательное и самое положительное качество клиентов из списка.

По результатам исследования, 35,4% профессионалов раздражает, когда у них «стоят над душой», 20% откажутся от следующего заказа клиента, если он «тыкает» и командует, 18% отталкивает выпрашивание скидок и торг по мелочам, непунктуальность критична для 8,9% опрошенных, для 6,2% неприемлемо изменение отзыва на сервисе после публикации. Среди других раздражающих факторов респонденты назвали нетрезвость клиентов, негостеприимность и болтливость.

Наиболее ценят специалисты спокойствие и способность «не стоять над душой» во время работ (43,3%), вежливость (15%), а также, когда клиент не выпрашивает скидки (11,7%), готов поддержать разговор (10,4%) и не опаздывает (8,5%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных