Совфед назначил нового председателя апелляционной инстанции Верховного суда

В свою очередь Лебедев отметил, что стаж работы Зайцева в должности федерального судьи составляет 40 лет, а в Верховном суде кандидат работает уже 25 лет. До этого Зайцев занимал должность заместителя председателя этой коллегии. Муравьев также поддержал кандидатуры. Сенаторы провели тайное голосование отдельно по каждой кандидатуре.