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Совфед назначил нового председателя апелляционной инстанции Верховного суда

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Совет Федерации на 535-м заседании назначил Владимира Зайцева на должность председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда (ВС) РФ. С 2014 г. пост председателя занимала судья Галина Манохина, которая вышла на пенсию в предельный возраст — 70 лет.

На заседании верхней палаты выступили полномочный представитель президента России в Совете Федерации Артур Муравьев, Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев и председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Клишас заявил, что кандидаты очень достойно прошли обсуждения

«Они обладают безупречной профессиональной репутацией, очень высокими моральными качествами, и комитет единогласно одобрил представление президента поддержать и назначить данные кандидатуры на данные должности», — сказал он.

В свою очередь Лебедев отметил, что стаж работы Зайцева в должности федерального судьи составляет 40 лет, а в Верховном суде кандидат работает уже 25 лет. До этого Зайцев занимал должность заместителя председателя этой коллегии. Муравьев также поддержал кандидатуры. Сенаторы провели тайное голосование отдельно по каждой кандидатуре.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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