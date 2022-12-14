Совфед назначил нового председателя апелляционной инстанции Верховного суда
Совет Федерации на 535-м заседании назначил Владимира Зайцева на должность председателя Апелляционной коллегии Верховного Суда (ВС) РФ. С 2014 г. пост председателя занимала судья Галина Манохина, которая вышла на пенсию в предельный возраст — 70 лет.
На заседании верхней палаты выступили полномочный представитель президента России в Совете Федерации Артур Муравьев, Председатель Верховного Суда РФ Вячеслав Лебедев и председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Клишас заявил, что кандидаты очень достойно прошли обсуждения
«Они обладают безупречной профессиональной репутацией, очень высокими моральными качествами, и комитет единогласно одобрил представление президента поддержать и назначить данные кандидатуры на данные должности», — сказал он.
В свою очередь Лебедев отметил, что стаж работы Зайцева в должности федерального судьи составляет 40 лет, а в Верховном суде кандидат работает уже 25 лет. До этого Зайцев занимал должность заместителя председателя этой коллегии. Муравьев также поддержал кандидатуры. Сенаторы провели тайное голосование отдельно по каждой кандидатуре.