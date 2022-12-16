Восемь человек погибли в ДТП с вахтовиками в Хабаровском крае

В результате ДТП с автобусом, на котором ехали вахтовики в Хабаровском крае, семь человек погибли на месте трагедии, еще один пострадавший скончался в реанимации, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главврача Троицкой ЦРБ Светлану Кирдяшову.