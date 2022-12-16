Восемь человек погибли в ДТП с вахтовиками в Хабаровском крае
В результате ДТП с автобусом, на котором ехали вахтовики в Хабаровском крае, семь человек погибли на месте трагедии, еще один пострадавший скончался в реанимации, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главврача Троицкой ЦРБ Светлану Кирдяшову.
«Провели операцию одному из тяжелых пациентов. К сожалению, он скончался от травм, не совместимых с жизнью. Сейчас троих пациентов оставили в больнице, а 19 было решено отправить бортом в Хабаровск», – рассказала она.
Авария произошла сегодня рано утром в Нанайском районе Хабаровского края. Автобус Golden Dragon, перевозивший по трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре вахтовиков ООО «Амур Минералс», съехал в кювет и завалился на бок. Как отметили в краевой прокуратуре, водитель, вероятно, не справился с управлением.
В управлении СК по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи проводят обыски в компании, где работают вахтовики, а также у перевозчика.