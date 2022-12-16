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Восемь человек погибли в ДТП с вахтовиками в Хабаровском крае

Ведомости

В результате ДТП с автобусом, на котором ехали вахтовики в Хабаровском крае, семь человек погибли на месте трагедии, еще один пострадавший скончался в реанимации, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на главврача Троицкой ЦРБ Светлану Кирдяшову.

«Провели операцию одному из тяжелых пациентов. К сожалению, он скончался от травм, не совместимых с жизнью. Сейчас троих пациентов оставили в больнице, а 19 было решено отправить бортом в Хабаровск», – рассказала она.

Авария произошла сегодня рано утром в Нанайском районе Хабаровского края. Автобус Golden Dragon, перевозивший по трассе Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре вахтовиков ООО «Амур Минералс», съехал в кювет и завалился на бок. Как отметили в краевой прокуратуре, водитель, вероятно, не справился с управлением.

В управлении СК по Хабаровскому краю возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи проводят обыски в компании, где работают вахтовики, а также у перевозчика.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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