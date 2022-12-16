В Белгородской области сообщили о попадании снаряда в подвал школы
Село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под обстрел вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, снаряд попал в подвал школы.
«Под обстрел попало село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Один из снарядов попал в подвал школы. Все оперативные службы выехали на место. Подомовой обход территории продолжается», — сказано в сообщении.
19 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении режима «среднего уровня реагирования» в восьми приграничных регионах — Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях (некоторые из них подвергались обстрелам со стороны Украины).
Помимо этого, в Белгородской области действует «желтый» уровень террористической опасности. Гладков продлил его сегодня до 21 декабря. На тот же срок было продлено и постановление о запрете запуска петард и фейерверков.