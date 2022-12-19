В Таиланде затонул корвет «Сукхотай»
Во время шторма в водах Сиамского залива в Таиланде затонул корвет «Сукхотай». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВМС королевства.
На тот момент на борту судна находились 106 моряков. Отмечается, что 75 из них были спасены. К месту происшествия направили корабли и вертолеты для оказания помощи, а также буксиры из порта Бангсапхан. В настоящее время спасатели ведут поиски еще 31 моряка.
В ВМС Таиланда рассказали, что происшествие случилось в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан. Сильный ветер вызвал крен корабля, из-за чего вода попала в систему. Это вызвало отключение электроэнергии, вследствие чего управлять корветом стало невозможно.
Корвет «Сукхотай» был построен в США. Военные Таиланда использовали его с 1987 г.