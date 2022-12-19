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В Таиланде затонул корвет «Сукхотай»

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Во время шторма в водах Сиамского залива в Таиланде затонул корвет «Сукхотай». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ВМС королевства.

На тот момент на борту судна находились 106 моряков. Отмечается, что 75 из них были спасены. К месту происшествия направили корабли и вертолеты для оказания помощи, а также буксиры из порта Бангсапхан. В настоящее время спасатели ведут поиски еще 31 моряка.

В ВМС Таиланда рассказали, что происшествие случилось в 20 морских милях от провинции Прачуапкхирикхан. Сильный ветер вызвал крен корабля, из-за чего вода попала в систему. Это вызвало отключение электроэнергии, вследствие чего управлять корветом стало невозможно.

Корвет «Сукхотай» был построен в США. Военные Таиланда использовали его с 1987 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных