В Таиланде затонул корвет «Сукхотай»

На тот момент на борту судна находились 106 моряков. Отмечается, что 75 из них были спасены. К месту происшествия направили корабли и вертолеты для оказания помощи, а также буксиры из порта Бангсапхан. В настоящее время спасатели ведут поиски еще 31 моряка.