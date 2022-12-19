Володин призвал не разделять погибших военнослужащих и бойцов ЧВК
Региональные и местные власти должны сделать все необходимое, чтобы отдать последние почести погибшим в ходе боевых действий независимо от их статуса, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью. По‑другому нельзя», — прокомментировал Володин обращение руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
Володин подчеркнул, что «на фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие». По его словам, их нельзя разделять, когда речь идет о памяти героев, которые погибли за Россию. Председатель Госдумы отметил, что законодательные нормы, касающиеся участников специальной военной операции, должны распространяться на всех независимо от их статуса. Комитет Госдумы по обороне «подготовит соответствующие предложения».
Ранее Пригожин направил обращение на имя Володина с просьбой прислать в Санкт-Петербург чрезвычайную выездную комиссию для захоронения погибшего в ходе спецоперации на Украине бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова. Он пояснил, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении Меньшикова на Алее Славы Белоостровского кладбища. Пригожин назвал это инцидент «вопиющим нарушением всех допустимых морально-этических норм».