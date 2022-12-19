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Володин призвал не разделять погибших военнослужащих и бойцов ЧВК

Ведомости

Региональные и местные власти должны сделать все необходимое, чтобы отдать последние почести погибшим в ходе боевых действий независимо от их статуса, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Если человек погиб, защищая нашу страну и ее граждан, региональные и местные органы власти должны сделать все, чтобы отдать ему последние почести, увековечить память, поддержать семью. По‑другому нельзя», — прокомментировал Володин обращение руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Володин подчеркнул, что «на фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие». По его словам, их нельзя разделять, когда речь идет о памяти героев, которые погибли за Россию. Председатель Госдумы отметил, что законодательные нормы, касающиеся участников специальной военной операции, должны распространяться на всех независимо от их статуса. Комитет Госдумы по обороне «подготовит соответствующие предложения».

Ранее Пригожин направил обращение на имя Володина с просьбой прислать в Санкт-Петербург чрезвычайную выездную комиссию для захоронения погибшего в ходе спецоперации на Украине бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова. Он пояснил, что администрация Санкт-Петербурга отказала в захоронении Меньшикова на Алее Славы Белоостровского кладбища. Пригожин назвал это инцидент «вопиющим нарушением всех допустимых морально-этических норм».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных