Володин призвал не разделять погибших военнослужащих и бойцов ЧВК

Володин подчеркнул, что «на фронте все равны: добровольцы, бойцы ЧВК, военнослужащие». По его словам, их нельзя разделять, когда речь идет о памяти героев, которые погибли за Россию. Председатель Госдумы отметил, что законодательные нормы, касающиеся участников специальной военной операции, должны распространяться на всех независимо от их статуса. Комитет Госдумы по обороне «подготовит соответствующие предложения».