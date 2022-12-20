В ФСС рассказали о выплатах по больничному со следующего года

Вместе с тем повышается предельная сумма выплаты по больничному для лиц со стажем больше 8 лет. Теперь они смогут получить до 100% от среднего заработка, но не больше максимальной суммы. Со следующего года выплаты составят 2 737 руб. за день и 84 847 руб. за месяц. В случае же если стаж меньше пяти лет, сотрудник сможет получить только 60% от среднего заработка. Для сотрудников со стажем от 5 до 8 лет предусмотрена выплата по больничному в размере 80% от среднего дохода.