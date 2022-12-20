В ФСС рассказали о выплатах по больничному со следующего года
С 1 января выплаты по больничному смогут получать сотрудники, оформленные по ГПХ, сообщили в Фонде социального страхования (ФСС) агентству «Прайм».
«Данное новшество означает, что работники — исполнители по ГПД (гражданско-правовому договору. — Ведомости) будут иметь право в 2023 г. на пособие по временной нетрудоспособности, если в 2022 г. сумма страховых взносов, исчисленная страхователями с выплат в его пользу в рамках трудовых отношений, составляла в совокупном размере не менее стоимости страхового года», — сообщили в организации.
В ФСС пояснили, что стоимость страхового года высчитывается как сумма 12 минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), умноженная на 2,9%. Уточняется, что в начале этого года МРОТ находился на уровне 13 490 руб. Со следующего года он составит 16 242 руб.
Вместе с тем повышается предельная сумма выплаты по больничному для лиц со стажем больше 8 лет. Теперь они смогут получить до 100% от среднего заработка, но не больше максимальной суммы. Со следующего года выплаты составят 2 737 руб. за день и 84 847 руб. за месяц. В случае же если стаж меньше пяти лет, сотрудник сможет получить только 60% от среднего заработка. Для сотрудников со стажем от 5 до 8 лет предусмотрена выплата по больничному в размере 80% от среднего дохода.
14 июля президент России Владимир Путин подписал указ о создании единого Фонда пенсионного и социального страхования. Согласно документу, новый орган был создан путем присоединения к ПФР Фонда социального страхования (ФСС). Его новое официальное название – Социальный фонд России (СФР). Он начнет работать с 2023 г., однако переходный период может занять до двух лет.
Уточнялось, что создание единого фонда упростит получение гражданами социальных выплат, поскольку со счета СФР будут осуществляться все выплаты, в том числе пенсии, пособия по временной нетрудоспособности и в связи с профзаболеваниями. Помимо этого объединение фондов и внедрение единого тарифа также облегчат работодателям процедуру уплаты страховых взносов и сдачу отчетности — они смогут заплатить все страховые взносы, заполнив всего один документ. Это позволит снизить число ошибок при расчетах и вероятность начисления штрафов.