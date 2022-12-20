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В Минобрнауки сочли нецелесообразным полный возврат к специалитету

Ведомости

Полный переход на специалитет в российских вузах и отказ от Болонской системы нецелесообразен, говорится в материалах Минобрнауки, подготовленных к правительственному часу с главой ведомства Валерием Фальковым в Совфеде, сообщает ТАСС.

«Массовый переход к специалитету с полным отказом от программ бакалавриата с магистратурой представляется нецелесообразным как в национальном, так и в международном контексте», – говорится в материалах.

В министерстве предлагают полностью перевести на специалитет направления, связанные, в первую очередь, с медициной, ОПК и культурой, а также некоторые инженерные и сельскохозяйственные специальности. При этом для гуманитарных, экономических и некоторых других направлений будет сохранена возможность обучения в рамках системы бакалавриат и магистратуры.

Минобрнауки подчеркивает, что выпускники программ бакалавриата и магистратуры по некоторым направлениям подготовки по-прежнему остаются востребованными на российском рынке труда, образование именно по этой модели привлекает и иностранных студентов, приезжающих в Россию. Реформирование российской системы образования должно быть постепенным и учитывающим потребности экономики и запроса работодателей, считают в ведомстве.

В конце мая 2022 г. стало известно, что Минобрнауки займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской. Глава министерства Валерий Фальков тогда заявил, что к этой системе следует относиться как «к прожитому этапу». Позже министр уточнил, что планируется сохранить множество элементов существующей сейчас многоуровневой системы. В частности, сохранятся все формы высшего образования, которые существуют сейчас.

В октябре сообщалось о разработке Минобрнауки законопроекта, который позволит выпускникам специалитета на конкурсной основе поступить в магистратуру на бюджет по родственному направлению. При этом в ведомстве отмечали, что российским вузам могут дать возможность по своему усмотрению сократить срок обучения в магистратуре до одного года для выпускников специалитета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных