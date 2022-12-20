В Минобрнауки сочли нецелесообразным полный возврат к специалитету

В октябре сообщалось о разработке Минобрнауки законопроекта, который позволит выпускникам специалитета на конкурсной основе поступить в магистратуру на бюджет по родственному направлению. При этом в ведомстве отмечали, что российским вузам могут дать возможность по своему усмотрению сократить срок обучения в магистратуре до одного года для выпускников специалитета.