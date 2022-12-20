В Минобрнауки сочли нецелесообразным полный возврат к специалитету
Полный переход на специалитет в российских вузах и отказ от Болонской системы нецелесообразен, говорится в материалах Минобрнауки, подготовленных к правительственному часу с главой ведомства Валерием Фальковым в Совфеде, сообщает ТАСС.
«Массовый переход к специалитету с полным отказом от программ бакалавриата с магистратурой представляется нецелесообразным как в национальном, так и в международном контексте», – говорится в материалах.
В министерстве предлагают полностью перевести на специалитет направления, связанные, в первую очередь, с медициной, ОПК и культурой, а также некоторые инженерные и сельскохозяйственные специальности. При этом для гуманитарных, экономических и некоторых других направлений будет сохранена возможность обучения в рамках системы бакалавриат и магистратуры.
Минобрнауки подчеркивает, что выпускники программ бакалавриата и магистратуры по некоторым направлениям подготовки по-прежнему остаются востребованными на российском рынке труда, образование именно по этой модели привлекает и иностранных студентов, приезжающих в Россию. Реформирование российской системы образования должно быть постепенным и учитывающим потребности экономики и запроса работодателей, считают в ведомстве.
В конце мая 2022 г. стало известно, что Минобрнауки займется разработкой собственной системы образования, чтобы отказаться от Болонской. Глава министерства Валерий Фальков тогда заявил, что к этой системе следует относиться как «к прожитому этапу». Позже министр уточнил, что планируется сохранить множество элементов существующей сейчас многоуровневой системы. В частности, сохранятся все формы высшего образования, которые существуют сейчас.
В октябре сообщалось о разработке Минобрнауки законопроекта, который позволит выпускникам специалитета на конкурсной основе поступить в магистратуру на бюджет по родственному направлению. При этом в ведомстве отмечали, что российским вузам могут дать возможность по своему усмотрению сократить срок обучения в магистратуре до одного года для выпускников специалитета.