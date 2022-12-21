Госдума разрешила собирать грибы и ягоды самозанятым
Госдума приняла в третьем чтении закон о праве самозанятых становиться участниками рынка обращения органической продукции, следует из данных думской электронной базы.
«Закон нужный. Самозанятые смогут теперь заниматься производством органической продукции, это и бортничество, грибы, ягоды и так далее», — сказал, комментируя закон, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (цитата по «Интерфаксу»).
В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время самозанятые граждане являются основными производителями меда и другой продукции пчеловодства, также они занимаются сбором грибов, ягод и других дикоросов. В то же время самозанятые не могут попасть в реестр производителей органической продукции, если у них нет статуса индивидуального предпринимателя (ИП).
Предполагается, что поправки к ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» устранят эти правовые пробелы в законе. Теперь самозанятые россияне, которые хотели бы сертифицировать свою органическую продукцию, смогут попасть в реестр.
Законопроект был внесен в Госдуму 9 сентября 2022 г. Его авторами является группа сенаторов и депутатов. В первом чтении Госдума одобрила инициативу 16 ноября, во втором — 20 декабря.