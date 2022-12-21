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Общество

Госдума разрешила собирать грибы и ягоды самозанятым

Ведомости

Госдума приняла в третьем чтении закон о праве самозанятых становиться участниками рынка обращения органической продукции, следует из данных думской электронной базы.

«Закон нужный. Самозанятые смогут теперь заниматься производством органической продукции, это и бортничество, грибы, ягоды и так далее», — сказал, комментируя закон, председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин (цитата по «Интерфаксу»).

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время самозанятые граждане являются основными производителями меда и другой продукции пчеловодства, также они занимаются сбором грибов, ягод и других дикоросов. В то же время самозанятые не могут попасть в реестр производителей органической продукции, если у них нет статуса индивидуального предпринимателя (ИП).

Предполагается, что поправки к ФЗ «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» устранят эти правовые пробелы в законе. Теперь самозанятые россияне, которые хотели бы сертифицировать свою органическую продукцию, смогут попасть в реестр.

Законопроект был внесен в Госдуму 9 сентября 2022 г. Его авторами является группа сенаторов и депутатов. В первом чтении Госдума одобрила инициативу 16 ноября, во втором — 20 декабря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных