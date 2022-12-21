Госдума разрешила собирать грибы и ягоды самозанятым

В пояснительной записке отмечается, что в настоящее время самозанятые граждане являются основными производителями меда и другой продукции пчеловодства, также они занимаются сбором грибов, ягод и других дикоросов. В то же время самозанятые не могут попасть в реестр производителей органической продукции, если у них нет статуса индивидуального предпринимателя (ИП).