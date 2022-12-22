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Общество

Жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о госизмене

Ведомости

Верховный суд Крыма признал жителя региона виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год и отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Преступление определено как шпионаж и выдачу иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

19 декабря по аналогичной статье суд вынес приговор жителю Севастополя Евгению Петрушину, которого приговорил к 12 годам колонии строгого.

Помимо наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет, суд назначил Петрушину штраф в размере 100 000 руб. и приговорил к ограничению свободы на один год после освобождения. ФСБ сообщило, что мужчина по заданию Главного управления разведки минобороны Украины в 2020-2021 гг. собирал и передавал данные о деятельности Черноморского флота.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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