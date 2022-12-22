Жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о госизмене
Верховный суд Крыма признал жителя региона виновным в государственной измене и приговорил его к 12 годам лишения свободы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Ему назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с ограничением свободы на срок 1 год и отбыванием наказания в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.
Преступление определено как шпионаж и выдачу иностранному государству сведений, составляющих государственную тайну. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.
19 декабря по аналогичной статье суд вынес приговор жителю Севастополя Евгению Петрушину, которого приговорил к 12 годам колонии строгого.
Помимо наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет, суд назначил Петрушину штраф в размере 100 000 руб. и приговорил к ограничению свободы на один год после освобождения. ФСБ сообщило, что мужчина по заданию Главного управления разведки минобороны Украины в 2020-2021 гг. собирал и передавал данные о деятельности Черноморского флота.