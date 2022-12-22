Жителя Крыма приговорили к 12 годам лишения свободы по делу о госизмене

Помимо наказания в виде лишения свободы сроком на 12 лет, суд назначил Петрушину штраф в размере 100 000 руб. и приговорил к ограничению свободы на один год после освобождения. ФСБ сообщило, что мужчина по заданию Главного управления разведки минобороны Украины в 2020-2021 гг. собирал и передавал данные о деятельности Черноморского флота.