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Суд прекратил дело экс-депутата Мамонтова, сбившего ребенка

Ведомости

Уголовное дело в отношении бывшего депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который в октябре сбил ребенка и скрылся с места ДТП, прекращено из-за примирения сторон. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление судебного департамента в Новосибирской области. 

Уточняется, что Мамонтов выплатил матери ребенка 1 млн руб. 

30 октября Мамонтов во дворе многоэтажного дома наехал на шестилетнего ребенка и покинул место ДТП, позже свою вину он признал. Уточнялось, что мальчик был госпитализирован в больницу «с травмами различной степени тяжести». В новосибирском минздраве говорили, что состояние ребенка остается стабильно тяжелым, он находится в реанимации. 11 ноября ребенка выписали из больницы.

На следующий день Мамонтова признали виновным по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Максимальное наказание по этой статье – административный арест на срок до 15 суток и лишение прав на срок до 1,5 лет. Мамонтов был арестован на 11 суток. 

Помимо этого, в отношении Мамонтова было возбуждено уголовное дело по факту оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). В рамках этого дела предусмотрен штраф в размере до 80 000 руб. либо лишение свободы на срок до одного года. 

Сразу после инцидента Мамонтов был исключен из партии «Единая Россия» и отстранен от должности, 17 ноября совет депутатов Татарского района Новосибирской области лишил его мандата и исключил из депутатского объединения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных