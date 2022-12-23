Суд прекратил дело экс-депутата Мамонтова, сбившего ребенка
Уголовное дело в отношении бывшего депутата Татарского района Новосибирской области Сергея Мамонтова, который в октябре сбил ребенка и скрылся с места ДТП, прекращено из-за примирения сторон. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на управление судебного департамента в Новосибирской области.
Уточняется, что Мамонтов выплатил матери ребенка 1 млн руб.
30 октября Мамонтов во дворе многоэтажного дома наехал на шестилетнего ребенка и покинул место ДТП, позже свою вину он признал. Уточнялось, что мальчик был госпитализирован в больницу «с травмами различной степени тяжести». В новосибирском минздраве говорили, что состояние ребенка остается стабильно тяжелым, он находится в реанимации. 11 ноября ребенка выписали из больницы.
На следующий день Мамонтова признали виновным по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ. Максимальное наказание по этой статье – административный арест на срок до 15 суток и лишение прав на срок до 1,5 лет. Мамонтов был арестован на 11 суток.
Помимо этого, в отношении Мамонтова было возбуждено уголовное дело по факту оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). В рамках этого дела предусмотрен штраф в размере до 80 000 руб. либо лишение свободы на срок до одного года.
Сразу после инцидента Мамонтов был исключен из партии «Единая Россия» и отстранен от должности, 17 ноября совет депутатов Татарского района Новосибирской области лишил его мандата и исключил из депутатского объединения.