Суд прекратил дело экс-депутата Мамонтова, сбившего ребенка

30 октября Мамонтов во дворе многоэтажного дома наехал на шестилетнего ребенка и покинул место ДТП, позже свою вину он признал. Уточнялось, что мальчик был госпитализирован в больницу «с травмами различной степени тяжести». В новосибирском минздраве говорили, что состояние ребенка остается стабильно тяжелым, он находится в реанимации. 11 ноября ребенка выписали из больницы.